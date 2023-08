Λουκία Κασαμάκη Super Cup: Η 10χρονη από τη Βέροια που μπήκε με τον Τσέφεριν στο «Καραϊσκάκης»

Ο τελικός του UEFA Super Cup μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Σεβίλλης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο Φάληρο. Πέραν του αγωνιστικού ενδιαφέροντος που είχε η βραδιά και την παρουσία δεκάδων παγκοσμίων αστέρων του ποδοσφαίρου και των δύο ομάδων, η Βέροια «καμάρωσε» για το δικό της αστέρι. Ο λόγος για την 10χρονη Λουκία Κασαμάκη, ένα χαρισματικό πλάσμα από την Βέροια με οπτική αναπηρία, που μαζί με τον 11χρονο Λέανδρο από την Θεσσαλονίκη, επίσης με αναπηρία όρασης, ήταν τα δύο παιδιά της καμπάνιας «A ball for all» που το Foundation for Children της UEFA επέλεξε να συμμετάσχουν στον τελικό, σε συμπεριληπτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την παραμονή και ανήμερα του αγώνα.

❤️ Magic moments ✨

Thanks to the @UEFA_Foundation, Loukia, who is visually impaired, joined UEFA president Aleksander Čeferin in handing out the medals at last night’s #SuperCup in Greece. pic.twitter.com/G5cW7RvD3m

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023