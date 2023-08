Με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι: Γιατί πρέπει να τα αφήνεις στην πόρτα

Το να φοράτε παπούτσια σε εσωτερικούς χώρους σημαίνει πως βάζετε μια πληθώρα μικροβίων στο σπίτι σας. Αν και δεν είναι μυστικό ότι τα δημόσια πεζοδρόμια, τα πάρκα και τα δάπεδα γεμίζουν με βακτήρια, το πείραμα ενός δημιουργού περιεχομένου αποκάλυψε την αποκρουστική αλήθεια για τα όσα έχουν υπάρχουν στο κάτω μέρος των παπουτσιών σας. ΝΗ Dena O’Neill, μια «γκουρού» στον καθαρισμό και την οργάνωση του σπιτιού που έχει περισσότερους από 33.000 ακολούθους στο Instagram, μοιράστηκε την άθλια πραγματικότητα του να φοράει κάποιος παπούτσια σε εσωτερικούς χώρους αφού σκούπισε το κάτω μέρος των υποδημάτων της. Σε ένα Instagram Reel που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 20.000 likes, η O’Neill ξεκίνησε ένα πείραμα για να διευθετήσει τη συζήτηση μεταξύ των υποστηρικτών και των σκεπτικιστών της χρήσης παπουτσιών σε εσωτερικούς χώρους.

