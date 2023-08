Αρκούδα – διαρρήκτης Κολοράντο: Μια ιδιαίτερη… σύλληψη

Στο Κολοράντο μεταφέρθηκε η αρκούδα-διαρρήκτης «Χανκ το τανκ» η οποία είχε μπει σε 21 σπίτια στην Καλιφόρνια αναζητώντας τροφή. Η θηλυκή αρκούδα γνωστή με το παρατσούκλι «Χανκ το τανκ» από τους ντόπιους λόγω του μεγέθους της, είναι υπεύθυνη για τουλάχιστον 21 διαρρήξεις σπιτιών που επιβεβαιώθηκαν με DNA, και εκτεταμένες υλικές ζημιές στην περιοχή South Lake Tahoe, στην Καλιφόρνια, από το 2022.

Η μεγάλη αρκούδα αιχμαλωτίστηκε από βιολόγο άγριας ζωής και μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων στο Κολοράντο. Τα μικρά της στάλθηκαν στο Sonoma County Wildlife Rescue στην Πεταλούμα. Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από τη «σύλληψή» της. Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις χαιρέτισε την κίνηση μεταφοράς της αρκούδας με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ».

Today, wildlife biologists for the @CaliforniaDFW captured a large female black bear, who will be transferred to @animalsanctuary upon a one-time permission from @COParksWildlife and @coagriculture1.

We welcome “Hank the Tank” (turned out to be Henrietta the Tank) to Colorado! pic.twitter.com/KdI0l2NtoW

— Governor Jared Polis (@GovofCO) August 4, 2023