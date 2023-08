Viral κάλεσμα στο TikTok: Χάος προκλήθηκε στην Oxford Street

Σκηνές χάους επικράτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Oxford Street του Λονδίνου, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα αθλητικών ειδών JD Sports. Οι συγκεντρωθέντες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «rob JD Sports» που έγινε μέσω viral μέσω του Snap Chat και του TikTok. Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε το μήνυμα που έγινε viral μέσω των social media. Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση καθώς η αστυνομία ήταν ενήμερη για τα σχέδια λεηλασία. Άνδρες της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή ενώ ξέσπασαν σύγκρουσεις ανάμεσα στους νεαρούς και τα όργανα της τάξης.

Hunt down and lock up Oxford Street chaos instigators, Suella Braverman demandshttps://t.co/KXYcUNYqSp

— LBC (@LBC) August 10, 2023