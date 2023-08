«Μην τους λέτε influencers, να τους λέτε ηλίθιους»

Τον χαρακτηρισμό «ηλίθιοι» κέρδισαν από τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι οι Γερμανοί τουρίστες που κατέστρεψαν άγαλμα 150 ετών του Ενρίκο Μπούτι στην προσπάθεια τους να βγάλουν φωτογραφία. «Αντί να τους λέτε influencers να τους λέτε ηλίθιους», είπε χαρακτηριστικά ο Σαλβίνι σύμφωνα με τον Independent την ώρα που πολιτικός της περιοχής όπου έλαβε χώρα το περιστατικό ζητά αποζημίωση. Η αρχή του τέλους για το άγαλμα που ονομαζόταν Ντόμινα, η αξία του οποίου αποτιμάται στα 200.000 ευρώ, ξεκίνησε όταν δύο τουρίστες σκαρφάλωσαν σε σιντριβάνι και στην προσπάθεια τους να ποζάρουν το αγκάλιασαν.

Ένας τρίτος απωθούσε με λοστό το άγαλμα, ενώ άλλοι απαθανάτιζαν τη σκηνή για να δημοσιοποιήσουν στιγμιότυπα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το άγαλμα κουνήθηκε από το βάθρο και τελικά γκρεμίστηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να γίνει κομμάτια, ανέφερε ο Μπρούνο Γκολφερίνι, διαχειριστής της βίλας Αλτσέο στην πόλη Βιτζού, κοντά στο Βαρέζε. Η ζημιά έγινε αντιληπτή, αφότου οι τουρίστες είχαν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της βίλας «οι νεαροί δεν σεβάστηκαν την απαγόρευση που υπήρχε για είσοδο στο συντριβάνι». Η Φραντσέσκα Καρούσο, σύμβουλος για τον πολιτισμό στην περιοχή της Λομβαρδίας δήλωσε στην Corriere della Sera ότι θα ζητηθεί αποζημίωση. «Εκείνοι που καταστρέφουν την αρτιστική και πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα». Το περιστατικό έλαβε χώρο στον απόηχο δύο υποθέσεων βανδαλισμού στο Κολοσσαίο.

A group of young German tourists posing for pictures to post on social media have been accused of toppling a valuable statue at a villa in northern Italy, the villa’s manager said https://t.co/D0X924m1ol pic.twitter.com/uH21PFqbKD

— Reuters (@Reuters) August 4, 2023