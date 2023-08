ΗΣΑΠ – Κροάτες χούλιγκαν: Είχε ενημερώσει και η ΣΤΑΣΥ την ΕΛ.ΑΣ.

Ενημέρωση για την παρουσία των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Μετρό, Γραμμή 1, το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου, έδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. Δηλώνοντας πως έγιναν αμέσως αντιληπτοί από τον σταθμάρχη, ο οποίος προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακά διαδικασίες με την πληροφορία να διαβιβάζεται στην ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ «Πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό “Ειρήνη” και έγινε άμεσα αντιληπτή από τον σταθμάρχη. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ο σταθμάρχης ενημέρωσε τον συντονιστή δικτύου και τον ελεγκτή ασφάλειας της ΣΤΑ.ΣΥ για την παρουσία των ατόμων στον σταθμό και την επιβίβασή τους σε συρμό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στον συντονιστή του σχεδίου “Αριάδνη” της ΕΛ.ΑΣ. Τα άτομα αποβιβάστηκαν στον σταθμό “Περισσός”».

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να μπαίνουν ανενόχλητοι σε σταθμό του ΗΣΑΠ για να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ενας φίλαθλος της ΑΕΚ έχασε τη ζωή του μετά από τη δολοφονική επίθεση οπαδών της Ντίναμο Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια έξω από την «OPAP Arena». Ο 22χρονος φίλος της Ένωσης έπεσε νεκρός μετά από πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 98 συλλήψεις, οι 88 εκ των οποίων είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο δείχνει τους Κροάτες οπαδούς να επιβιβάζονται ανενόχλητοι με λοστάρια και κουκούλες σε σταθμό του ΗΣΑΠ στην Αθήνα πριν φτάσουν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

