Ο Μάτζικ Τζόνσον αποθεώνει τις ομορφιές της Ελλάδας

Τουρ στα ελληνικά νησιά για ακόμη ένα καλοκαίρι κάνει ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος ήρθε στην χώρα μας την περασμένη εβδομάδα με το αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων γιοτ του. Αυτή την περίοδο βρίσκεται οικογενειακώς στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά. Εκεί απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και δεν παραλείπει να εκθειάζει τις ομορφιές του στα social media, διαφημίζοντας το με τον καλύτερο τρόπο.

Σε ανάρτησή του Twitter ο Μάικ Τζόνσον ανέφερε ότι επισκέφθηκε τη φημισμένη παραλία Μύρτος και έκανε τζετ σκι. «Σήμερα το πρωί έβαλα το τζετ σκι μου για λίγες ώρες στον κόλπο του Μύρτου στο νησί της Κεφαλονιάς, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα από το να βρίσκομαι στο νερό και να βλέπω όμορφες ακτές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά και συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες και βίντεο.

I got my jet ski on for a few hours this morning in Myrtos Bay on Kefalonia Island, Greece. There is no greater thrill for me than being out on the water and seeing some beautiful coastlines, especially in a country like Greece. pic.twitter.com/YUeMhGUhE0 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 3, 2023

Έλληνας θεός

Στη συνέχεια, ο Μάτζικ Τζόνσον διασκέδασε στο κότερο του μαζί με το πλήρωμα και την οικογένεια του ντυμένος σαν «Έλληνας θεός» και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα. «Το πλήρωμα του Phoenix 2 έβαλε απόψε έναν Έλληνα θεό και μια φαντασμαγορική θεά στο γιοτ. Διασκεδάσαμε τόσο πολύ και ο σεφ ετοίμασε μια εξαιρετική ποικιλία για να το απολαύσουμε. Τι όμορφο που ήταν απόψε το ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα», σημείωσε σε μια δεύτερη ανάρτησή του. Ο Μάτζικ Τζόνσον έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα και φροντίζει να την επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι.

The Phoenix 2 crew put on a Greek god and goddess extravaganza tonight on the yacht! We had so much fun dressing up and dancing and Chef Daisy prepared an outstanding spread for us to enjoy! What a beautiful sunset tonight in Greece 🤩 pic.twitter.com/YRW0ieNqMP — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 3, 2023

Φέτος βρίσκεται για τρίτο σερί καλοκαίρι στη χώρα μας και περνά μοναδικές στιγμές παρέα με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Πριν την Κεφαλονιά βρέθηκε στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. «Η Σαντορίνη είναι πανέμορφη! Περάσαμε υπέροχα και απολαύσαμε ένα απίστευτο δείπνο», έγραψε, μεταξύ άλλων, στον προσωπικό του λογαριασμό και παράλληλα δημοσίευσε στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει με τη σύζυγό του, με θέα το Αιγαίο.

Santorini is absolutely beautiful! We had a great day and enjoyed an incredible dinner at Beefbar at Hotel Andronis Arcadia, one of the top steakhouses in the world! pic.twitter.com/9uRo2ICJ9U — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 1, 2023