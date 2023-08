Λιονέλ Μέσι όπως Black Panther – Εμπλουτισμένο ρεπερτόριο πανηγυρισμών

Η γκάμα των πανηγυρισμών του Λιονέλ Μέσι αφότου φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι αν μη τι άλλο έχει εμπλουτιστεί. Ο Αργεντινός σκόραρε και πάλι για λογαριασμό της ομάδας του στο ντέρμπι της Φλόριντα με την Ορλάντο Σίτι και αυτή τη φορά έκανε το σήμα κατατεθέν του Black Panther. Ο Μέσι, λοιπόν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης για το Leagues Cup, μιας διοργάνωσης όπου συμμετέχουν μονάχα οι ομάδες του MLS, του πρωταθλήματος των ΗΠΑ και της Liga MX, του πρωταθλήματος του Μεξικού.

Κι αφού πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του το 4ο γκολ του σε τρεις συμμετοχές με την Ίντερ Μαϊάμι και σήκωσε τα χέρια του ψηλά να το αφιερώσει – όπως κάνει πάντα – στη γιαγιά του Σέλια που τον πίεσε να παίξει ποδόσφαιρο, γύρισε προς την εξέδρα εκεί όπου κάθονταν τα παιδιά του και σταύρωσε τα χέρια του σε «Χ» όπως ο Black Panther, χαρακτήρας του σύμπαντος της Marvel, που έκανε μεγάλη επιτυχία όταν τον υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουϊκ Μπόζμαν.

Αυτός είναι ο δεύτερος συνεχόμενος πανηγυρισμός του Μέσι με… φιγούρα από χαρακτήρα της Marvel. Κι ενώ όλος ο κόσμος παρομοίασε τον προηγούμενο πανηγυρισμό του με τη λαβή του Darth Vader (Star Wars), η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούτσο ξεκαθάρισε με ανάρτησή της στο Instagram πως ο Μέσι έκανε τον… Thor όταν καλεί το σφυρί του Μιόλνιρ.

Messi does the Thor and Black Panther celebrations in consecutive matches. pic.twitter.com/fW3DC7ftst

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 3, 2023