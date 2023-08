Νέα Υόρκη μετανάστες: «Η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση»

Εκατοντάδες μετανάστες που ζητούν άσυλο, κοιμούνται- για δεύτερη συνεχή ημέρα- έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, με τον δήμαρχο της πόλης, Έρικ Άνταμς, να δηλώνει ότι η κρίση «δεν έχει τελειώσει». Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η Νέα Υόρκη συνεχίζει να αγωνίζεται να χειριστεί τους αφιχθέντες αιτούντες άσυλο και η στέγαση φαίνεται να είναι μόνο ένα από τα πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει. Ο δήμαρχος στη Νέα Υόρκη Έρικ Άνταμς λέει ότι μέχρι στιγμής η πόλη έχει δεχθεί 93.000 αιτούντες άσυλο από την άνοιξη του 2022. Μάλιστα, το CBS NEWS αναφέρει σε δημοσίευμά του χαρακτηριστικά: «Για να οπτικοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί ο κόσμος να γεμίσει τις θέσεις του Madison Square Garden σχεδόν πέντε φορές».

New York enjoying their sanctuary city status. 93,000 immigrants have arrived in NYC since the spring. Roosevelt hotel, monday morning. pic.twitter.com/9xLJj4uQcW — Raymond (@Raymond82310289) August 1, 2023

Η ένταση που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο φαίνεται να έχει εκτονωθεί αλλά επικρατεί απόγνωση και αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι την ώρα που εκατοντάδες συνεχίζουν να περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Χθες Δευτέρα (31/7), υπήρξαν αυξανόμενες εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον να παρέμβει σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχει δει ποτέ η Νέα Υόρκη». Κουρασμένοι και απελπισμένοι για ένα μέρος για να κοιμηθούν, δεκάδες συνεχίζουν να κατασκηνώνουν έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt. Οι εργαζόμενοι της πόλης μοίρασαν σάντουιτς σε όσους έχουν κατασκηνώσει.

WATCH: Hundreds of Migrants Sleep Outside of NYC's Famed Roosevelt Hotel https://t.co/MRKMTNFajv via @pamelageller — Deenie (@deenie7940) August 1, 2023

«Δύο μέρες στον δρόμο, κοιμάμαι στον δρόμο, στον τοίχο», είπε ένας από τους αιτούντες άσυλο.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης λένε ότι οι υπηρεσίες στο Roosevelt επικεντρώνονται στην τοποθέτηση παιδιών και οικογενειών σε δωμάτια ενώ πολλοί από τους μετανάστες μπαίνουν σε λεωφορεία και στέλνονται σε καταφύγια στα βόρεια της πολιτείας. Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή, κοντά στο ξενοδοχείο, είπε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. «Αυτή είναι η καρδιά της Νέας Υόρκης. Η JP Morgan είναι εδώ. Δεν έχει νόημα όλο αυτό», είπε ο Δημήτρης Νάκος, ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου Ammos, σύμφωνα με το CBS NEWS.

Ο δήμαρχος λέει ότι χωρίς ομοσπονδιακή βοήθεια, η πόλη θα σπάσει από την πίεση. «Δεν πρόκειται να γίνει καλύτερο. Από αυτή τη στιγμή είναι κατηφόρα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος», είπε ο Άνταμς. Στο μεταξύ, οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν απευθύνει έκκληση προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να βοηθήσει κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επισπεύδοντας την άδεια εργασίας για τους αιτούντες άσυλο, πολλοί από τους οποίους θέλουν απεγνωσμένα να εργαστούν αλλά νομικά είναι ανίκανοι να το κάνουν. «Η Νέα Υόρκη δεν μπορεί και δεν πρέπει να λύσει μόνη της μια εθνική κρίση. Είναι καιρός η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε ο γερουσιαστής της Πολιτείας. Joe Addabbo, ένας Δημοκρατικός που εκπροσωπεί το Κουίνς.