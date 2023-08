Μάτζικ Τζόνσον Σαντορίνη – Μύκονος: Συνεχιζονται οι σούπερ διακοπές στην Ελλάδα

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο Μάτζικ Τζόνσον ψηφίζει Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο μύθος του παγκόσμιου μπάσκετ έκανε γνωστό πως βρίσκεται στη χώρα μας και πως θα κάνει «περιοδεία» στις ελληνικές ακτές. Έτσι, μετά την «απίθανη» όπως χαρακτήρισε την εμπειρία στον Ισθμό της Κορίνθου, ο Μάτζικ τώρα απολαμβάνει τα νησιά των Κυκλάδων. Ο θρύλος του μπάσκετ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο Ιόνιο ταξιδεύοντας με superyacht αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μάτζικ είναι τώρα στη Σαντορίνη, όπως αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter. «Η Σαντορίνη είναι πανέμορφη! Είχαμε μια υπέροχη μέρα και απολαύσαμε ένα φανταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο, φάγαμε μια από τις καλύτερες μπριζόλες στον κόσμο!», ανέφερε στο twitter ο άλλοτε σούπερ σταρ των Λέικερς.

Santorini is absolutely beautiful! We had a great day and enjoyed an incredible dinner at Beefbar at Hotel Andronis Arcadia, one of the top steakhouses in the world! pic.twitter.com/9uRo2ICJ9U — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 1, 2023

Έκπληξη στη γυναίκα του

Μάλιστα, ο Μάτζικ έκανε και φωτογράφιση – έκπληξη στη γυναίκα του. «Έκανα έκπληξη στην όμορφη σύζυγό μου, Κούκι, και τις φίλες της με μια φωτογράφιση με τα διάσημα ιπτάμενα φορέματα της Σαντορίνης. Η Κούκι είναι πανέμορφη με το χρυσό ιπτάμενο φόρεμά της», ανέφερε.

Today I surprised my beautiful wife Cookie and her girlfriends Gina, Lita and Tamiko with a photoshoot with the famous Flying Dresses Santorini! My wife Cookie looks absolutely STUNNING in her gold flying dress! 😍😍😍 pic.twitter.com/1mFDNzHDvo — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 1, 2023

Τις προηγούμενες ημέρες μάλιστα πέρασε από τη Μύκονο, την οποία και αποθέωσε στο twitter με αρκετές αναρτήσεις.

Cookie and I enjoyed a great dinner yesterday at Mykonos Social restaurant with our friends Jerry & Tamiko Mosley, Leonard & Lita Richardson, and Dennis & Gina Gage to celebrate Leonard’s birthday! pic.twitter.com/OiWWlKJAAe — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 31, 2023

Cookie and I had a full day in Mykonos, Greece! We made a stop at Nammos Village where they had the most amazing daytime beach party that was completely packed. The restaurant was sold out and we saw a really cool Nike sculpture! If you are ever go to Mykonos, you need to stop at… pic.twitter.com/WvwBIuXm9F — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 31, 2023

Εντυπωσιάστηκε περνώντας τον Ισθμό της Κορίνθου ο Μάτζικ

O θρυλικός μπασκετμπολίστας που έγραψε ιστορία στη δεκαετία του ’80 με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς έφτασε στην χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα με το πολυτελές του γιοτ και ξεκίνησε τουρ στα ελληνικά νησιά. Σε αυτή τη διαδρομή διέσχισε και τον Ισθμό της Κορίνθου επιλέγοντας να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τους διαδικτυακούς του «φίλους», ενώ κρίνοντας από όσα έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στα social media ήταν κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένος.

«Σήμερα αντίκρυσα ένα απίστευτο θέαμα ταξιδεύοντας μέσω της Διώρυγας της Κορίνθου από το Ιόνιο Πέλαγος στο Αιγαίο. Το κανάλι άνοιξε για πρώτη φορά το 1893 και ήταν απολύτως όμορφο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, πως προ ολίγων ημερών ο θρύλος του τένις Ράφα Ναφάλ πέρασε επίσης από τον Ισθμό της Κορίνθου. Μαζί με τον Μάτζικ Τζόνσον είναι η σύζυγός του και τα παιδιά του οι οποίοι και κοινοποίησαν προ ημερών την παρουσία τους στη χώρα μας μέσω των social media. Όλοι τους φορούσαν μπλουζάκια με το σήμα των Washington Commanders που είναι η ομάδα NFL που απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία του Μάτζικ Τζόνσον έναντι 6,5 δισ δολαρίων.

Ο Μάτζικ Τζόνσον πριν από λίγες ημέρες ήταν στην Ιταλία μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν και απολάμβαναν το φαγητό και τις ομορφιές της γειτονικής χώρας. Ο Αμερικανός σταρ του μπάσκετ επισκέφτηκε και το 2022 την Ελλάδα και βρέθηκε μεταξύ άλλων στα νησιά του Ιουνίου, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα και στην Κόρινθο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Earvin “Magic” Johnson (@magicjohnson)

My family and I rocking our new Commanders swag on the yacht today in Greece! pic.twitter.com/gVGzr7CHYo — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 26, 2023