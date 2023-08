Μαρσέλο: Έσπασε το πόδι αντιπάλου του σε αγώνα – Κλάματα συγγνώμης από τον πρώην του Ολυμπιακού

Κατά την αναμέτρηση της ομάδας του Φλουμινένσε με την Αρχεντίνος Τζούνιορς ο Βραζιλιάνος πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Μαρσέλο τραυμάτισε αντίπαλο σε εκτός έδρας στο Μπουένος Άιρες για τη φάση των «16» του Copa Libertadores. Κυλούσε το 56ο λεπτό της αναμέτρησης και η Αρχεντίνος Τζούνιορς προηγούνταν με 1-0, όταν ο Μαρσέλο διεκδικώντας την μπάλα με τον Λουσιάνο Σάντσες τον πάτησε με τις τάπες του παπουτσιού στην περιοχή της κνήμης και στην κυριολεξία του έσπασε το πόδι.

Αμέσως κατάλαβε τι έκανε και σήκωσε το χέρι του ζητώντας συγγνώμη. Ο αντίπαλός του, στο μεταξύ, σφάδαζε στο έδαφος αφού του είχε γυρίσει το αριστερό πόδι από το γόνατο. Το ματς διεκόπη για ώρα κι έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Βραζιλιάνος αμυντικός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και αντιλαμβανόμενος την έκταση της ζημιάς που προκάλεσε στον Σάντσες έβαλε τα κλάματα.

🚨ACIDENTE ! MEU DEUS DO CÉU:

Sem querer o jogador Marcelo do Fluminense quebra a perna, em pisão, do jogador Luciano Sánchez do Argentinos Jrs.

Expulso, Marcelo saiu chorando de campo pic.twitter.com/HznYAJTe0o

