Αρκούδα σε τζακούζι: Ποιος είπε πως μόνο εμείς… υποφέρουμε από τη ζέστη;

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση και τα άγρια ζώα αναζητούν και αυτά μια ανάσα δροσιάς. Όπως μια αρκούδα, στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, η οποία απόλαυσε το νερό σε τζακούζι. «Αυτή η αρκούδα νικάει τη ζέστη στο Μπέρμπανκ!», ανέφερε η αστυνομία, καθώς προσωπικό της βρέθηκε στο σημείο. Το συμβάν σημειώθηκε στις 15:30 την Παρασκευή, σύμφωνα με το KTLA. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν την αρκούδα να πλατσουρίζει. Τελικά, το ζώο σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο και ανέβηκε σε ένα δέντρο, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ.

«Ήμουν επάνω και άκουσα πολλή φασαρία και κάποιους ήχους», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού Νταιάνα Λούις στο KTLA. «Και να ‘τη, απλά διασκέδαζε στο τζακούζι. Πολύ χαρούμενη». Την αρκούδα παρακολουθούσαν στενά η αστυνομία, το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας και το καταφύγιο ζώων του Μπέρμπανκ για μερικές ώρες, ενώ κρεμόταν σε ένα δέντρο, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Τελικά, κατέβηκε από το δέντρο και έφυγε προς τα βουνά Verdugo. Το KTLA ανέφερε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που μια μαύρη αρκούδα πλατσούρισε σε ένα τζακούζι της πίσω αυλής. Μια θηλυκή αρκούδα μαζί με το μικρό της έπαιζαν σε ένα τζακούζι στο La Cañada Flintridge. «Είμαστε όλοι συνηθισμένοι σε πολλά άγρια ζώα εδώ έξω.Έχουμε ελάφια, πραγματικά, έχουμε πολλά άγρια ζώα και οι άνθρωποι απολαμβάνουν να τα βλέπουν», δήλωσε η Λουίς.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off.

— Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023