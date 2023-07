Καραλής κοντάρι: Μια πολύ άτυχη στιγμή

Μία δύσκολη στιγμή έζησε ο Εμμανουήλ Καραλής, όταν έσπασε το κοντάρι του στη διάρκεια του αγώνα σε μίτινγκ στο Λεβερκούζεν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος στη διοργάνωση της γερμανικής πόλης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του και κατά τη διάρκεια του αγώνα, βίωσε μία δύσκολη στιγμή, μια και το κοντάρι του έσπασε την ώρα που επιχειρούσε μία από τις προσπάθειές του.

Ο 23χρονος άλτης συνέχισε τον αγώνα του, τερματίζοντας στην 5η θέση, με καλύτερο άλμα στα 5,45 μέτρα.

«Κακή ημέρα στην δουλειά σήμερα αλλά όλα είναι καλά! Ολοκλήρωσα το μίτινγκ χωρίς τραυματισμό και πιο πεινασμένος για τον επόμενο αγώνα», ήταν το μήνυμα του Εμμανουήλ Καραλή μετά το τέλος.

Bad day at the office today but it’s all good!

Finished the meet injured free and hungrier for the next one 🙏🏾 pic.twitter.com/K9ZbggN30Q

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) July 29, 2023