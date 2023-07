Φάλαινες χορεύουν: Τα απίστευτα πλάνα που κατέγραψε ψαράς

Άναυδοι έμειναν ένας ψαράς από το Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ με την οικογένειά του στο απίστευτο θέαμα τριών φαλαινών, που χόρευαν με τα κύματα στον ωκεανό. Ο Ρόμπερτ Άντι είχε βγει με τις κόρες του με το σκάφος τους για ψάρεμα ανοικτά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, όταν κατέγραψε σε βίντεο τη σκηνή – τόσο σπάνια που ακόμη και υδροβιολόγοι τον ζηλεύουν – με τη ρυθμική κολύμβηση των μεγάπτερων φαλαινών, που αναδύονταν σε απόλυτη αρμονία από τα νερά του Ατλαντικού. «Ήταν η απόλυτη συγκίνηση. Απλά καταπληκτικό», είπε ο Ρόμπερτ Άντι. Επαγγελματίας ψαράς επί δεκαετίες στα νερά της Μασαχουσέτης και της Αλάσκας ο Άντι είχε δει στο διάστημα αυτό χιλιάδες φάλαινες, αλλά ουδέποτε βίωσε κάτι τέτοιο, όπως την περασμένη Δευτέρα όταν βγήκε με το σκάφος του για να ψαρέψει τόνους.

Ο ψαράς Ρόμπερτ Άντι με δύο από τις κόρες του στη βόλτα με το σκάφος του, λίγο μετά την καταγραφή του «μπαλέτου των φαλαινών» Στο ταξίδι, ο ίδιος και οι κόρες του γιόρτασαν όχι μόνο τα 59α γενέθλιά του, αλλά και την ασφαλή επιστροφή του από ένα ταξίδι που είχε κάνει για ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, όπου επέζησε από σφοδρά πυρά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Στη βόλτα με το σκάφος ο Άντι προσπάθησε να βιντεοσκοπήσει μερικές μεγάπτερες φάλαινες που κολυμπούσαν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων . Στην αρχή δεν είχε τύχη, μέχρι που κατάφερε να δει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «μπαλέτο των φαλαινών». «Ουδείς έχει ακούσει να κάνουν φάλαινες τριπλό άλμα, πόσω μάλλον συγχρονισμένο», είπε. «Αυτά συμβαίνουν μόνον μια φορά στη ζωή σου. Κι εγώ, πολύ απλά, είχα μεγάλη τύχη». Και σαν να μην ήταν από μόνη της μαγική η εμπειρία, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πήδηξε στον αέρα και μια μικρότερη φάλαινα, ακολουθώντας το παράδειγμα τον μεγαλύτερων. «Είχα την αίσθηση ότι δίδασκαν ή εκπαίδευαν τη νεαρή φάλαινα. Ακόμη και ειδικοί στις φάλαινες επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν πόσο με ζηλεύουν, αφού δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο», τόνισε ο Άντι.

Incredible! Three whales were seen breaching in sync off of Cape Cod.

The family who took this video was tuna fishing out of Provincetown.

📸: Robert Addie pic.twitter.com/sLGwSvT1xU

— Rob Way (@RobWayTV) July 26, 2023