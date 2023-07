Σινέντ Ο Κόνορ – Πάπας: Η στιγμή που σημάδεψε την καριέρα της τραγουδίστριας

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ δεν δίσταζε να τα βάλει δημόσια με όσους θεωρούσε ότι πλήγωναν τον κόσμο. Πολλές φορές, ωστόσο, η παρόρμησή της την έβαλε σε μπελάδες και στην πορεία άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα. Γεννημένη σε προάστιο του Δουβλίνου, η Σινέντ ήταν το τρίτο από τα πέντε παιδιά μιας προβληματικής οικογένειας, που χώρισε όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν 8 ετών. Στα 15 της αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι της, για να αναφερθεί στο μέλλον στη μητέρα της ως «το χειρότερο παράδειγμα ενός γονιού που κακοποιούσε τα παιδιά της», όταν αυτή είχε ήδη σκοτωθεί σε τροχαίο το 1985.

Κλοπές, εγκλεισμός

Ο τρόπος ζωής της την έβαλε σε μπελάδες από νωρίς. Στα 15 της συνελήφθη για shoplifting και πέρασε ενάμιση χρόνο εσώκλειστη με «δύστροπες κοπέλες». Με το που βγήκε από το σπίτι με τις υπόλοιπες κοπέλες, πήρε μαζί της μία κιθάρα και ό,τι άλλο είχε στη διάθεσή της και έφυγε για το Λονδίνο, παρατώντας και το σχολείο. Στα 17 της, το μοναδικό της ταλέντο αναγνωρίστηκε από την Ensign Records και υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο. Το άλμπουμ «The Lion and the Cobra» δεν άργησε να κυκλοφορήσει και οι κριτικές αποθέωναν την Ο’ Κόνορ. «Μία από τις πιο εκρηκτικές πρεμιέρες στην ιστορία της ροκ» χαρακτήρισαν το άλμπουμ, με τη δημοφιλία της να εκτινάσσεται σε χρόνο-ρεκόρ.

Ομως η συνεργασία δεν κράτησε για καιρό. Η εταιρεία της ζήτησε να αφήσει μακριά μαλλιά και να φοράει μίνι φούστες, γιατί θα την κάνουν να δείχνει πιο όμορφη. Η αντίδρασή της; Πήγε στο κομμωτήριο και ξύρισε το κεφάλι της, κάτι που θα την ακολουθούσε για το υπόλοιπο της καριέρας της. Στο δεύτερο άλμπουμ, το «I Do Not Want What I Haven’t Got» το 1990, έμελλε να εντάξει ένα τραγούδι που της έγραψε ο Πρινς (με τον οποίο είχε σοβαρό επεισόδιο στο σπίτι του σε συνάντησή τους) και έμεινε στην ιστορία. Το «Nothing Compares 2 U», με την εικόνα της νεαρής κοπέλας με το ξυρισμένο κεφάλι, σαγήνευσε το κοινό και της έδωσε παγκόσμια φήμη.

Η αντισυμβατική Σινέντ Ο’ Κόνορ και οι στιγμές που προκάλεσε ένταση

Ο χαρακτήρας της, ωστόσο, ήταν δύσκολο να δαμαστεί και αρκετές φορές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το 1991 στα βραβεία Grammys αποχώρησε αν και ήταν υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες, λέγοντας πως «βραβεύουν ανθρώπους που έχουν πετύχει υλική επιτυχία και όχι αυτούς που λένε την αλήθεια και εμπνέουν». Λίγο καιρό μετά αρνήθηκε να τραγουδήσει σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ, αν «πριν από τη συναυλία παίξει ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ», όπως κι έγινε. Το αποκορύφωμα των αντιδράσεων ήταν στο Saturday Night Live του NBC, όπου τραγούδησε a cappella το τραγούδι «War» (πόλεμος), του Μπομπ Μάρλεϊ, σκίζοντας μία φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου, χαρακτηρίζοντάς τον «διάολο» και λέγοντας πως πρέπει «να παλέψουμε τον αληθινό εχθρό».

Η αντίδρασή της ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με τον παρουσιαστή εκείνης της εκπομπής και γνωστό ηθοποιό, Τζο Πέσι, να λέει λίγο μετά πως «θα τη χαστούκιζα, αν μπορούσα». Ακόμη και η Μαντόνα κατέκρινε τη συμπεριφορά της Ο’ Κόνορ, η οποία δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτές τις αντιδράσεις. Δύο εβδομάδες αργότερα βγήκε να τραγουδήσει σε συναυλία του Μπομπ Ντίλαν, με το κοινό να τη γιουχάρει άγρια και τη Σινέντ Ο’ Κόνορ να φεύγει από τη σκηνή κλαίγοντας. Σε μια προσπάθεια να απολογηθεί, είπε πως η στάση της έχει να κάνει με την καθολική εκκλησία (της οποίας ήταν ορκισμένη εχθρός, καθώς είχε αναφέρει κακοποίηση από τον επίσκοπο Μάικλ Κοξ, που ζήτησε από το Βατικανό να την αφορίσει) και τις κακοποιήσεις που δέχονταν ανήλικα παιδιά, και όχι με τη θρησκεία, αποκαλύπτοντας δική της σωματική και ψυχική κακοποίηση στο σχολείο.

Το ισλάμ

Στην πορεία, το 2018, ασπάστηκε τον Ισλαμισμό και ανέφερε πως δεν θέλει να μιλήσει ξανά σε «λευκό άνθρωπο», κάτι που στην πορεία πήρε πίσω, αναφέροντας πως δεν περίμενε από τον εαυτό της να πει κάτι τόσο ρατσιστικό.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Σε μία συνέντευξή της, η Σινέντ Ο’ Κόνορ είχε πει: «Αντιμετωπίζω μία συγκεκριμένη ερώτηση (για το πώς είναι η ψυχική της υγεία) εδώ και 25 χρόνια. Ολοι μού συμπεριφέρονται σαν να είμαι τρελή, που είναι μια ωραία πηγή διασκέδασης για μένα». Η αλήθεια είναι, ωστόσο, πως η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και μπλεξίματα με τον Νόμο. Το 1999 έκανε μάλιστα απόπειρα αυτοκτονίας, την ημέρα των 33ων γενεθλίων της, ενώ το 2007 αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή τέσσερα χρόνια πριν, που της προκαλούσε βίαια ξεσπάσματα. Ακολούθησε πολλές θεραπείες σε κέντρα των ΗΠΑ, αλλά η κατάσταση δεν άλλαξε αρκετά. Το 2012 είχε ποστάρει στο twitter: «Ξέρει κανείς κάποιον ψυχίατρο στο Δουβλίνο ή στο Γουίκλοου που θα μπορούσε να με δει επειγόντως σήμερα παρακαλώ; Πραγματικά δεν είμαι καλά… Κινδυνεύω.»

Το 2016 είχε εξαφανιστεί και μέλος της οικογένειάς της φοβόταν πως είχε βάλει τέλος στη ζωή της. Τελικά, βρέθηκε μόνη της σε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο στο Σικάγο. Η ίδια έπασχε και από αγοραφοβία και σε ένα άλλο tweet ζητούσε από τον κόσμο να τη βοηθήσει, καθώς έλεγε πως πεθαίνει από την πείνα. Η Σινέντ Ο’ Κόνορ κατέρρευσε ψυχολογικά όταν ένα από τα τέσσερα παιδιά της έβαλε τέλος στη ζωή του, στις αρχές του 2022. Η ίδια απείλησε πως θα βάλει και αυτή τέλος στη ζωή της, με αποτέλεσμα να μπει σε κλινική για την ασφάλειά της. Τελικά, μία εβδομάδα μετά το τελευταίο της tweet για τον γιο της, στο οποίο ανέφερε πόσο της λείπει, έμελλε να φύγει και αυτή από τη ζωή.