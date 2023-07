Μάτζικ Τζόνσον Ελλάδα: Ξανά εδώ ο θρύλος του NBA!

Ο θρύλος των Λος Αντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον δηλώνει φανατικός της Ελλάδας και δεν χάνει ευκαιρία να επισκέπτεται τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Ετσι και φέτος ο 64χρονος πρώην μπασκετμπολίστας βρίσκεται στη χώρα μας με την οικογένειά του.

Πέρσι ο Μάτζικ είχε επισκεφθεί με τη σύζυγό του τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τον ισθμό της Κορίνθου και τη Σαντορίνη μεταξύ άλλων και είχε δηλώσει γοητευμένος από την Ελλάδα.

Φέτος ο θρύλος της δεκαετίας του 80 στο NBA, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω των κοινωνικών δικτύων, είναι και πάλι στην Ελλάδα για οικογενειακές διακοπές με υπερπολυτελές. Μάλιστα όλα τα μέλη της οικογένεια Τζόνσον ποζάρουν στο φακό φορώντας μπλουζάκια Ουάσινγκτον Κομάντερς, ομάδα του NFL στην οποία μπήκε πρόσφατα ως συνιδιοκτήτης ο Μάτζικ.

My family and I rocking our new Commanders swag on the yacht today in Greece! pic.twitter.com/gVGzr7CHYo

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 26, 2023