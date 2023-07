Ολλανδία πλοίο – φωτιά: Εικόνες σοκ, ένας νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε και εξακολουθεί να καίει σε φορτηγό πλοίο, στα ανοικτά της Ολλανδίας, που μεταφέρει αυτοκίνητα. Το υπό σημαία Παναμά «Fremantle Highway» μετέφερε 2.857 αυτοκίνητα από το Μπερμενχάβεν της Γερμανίας στην Αίγυπτο, εκ των οποίων τα 25 ήταν ηλεκτρικά, αναφέρει το Reuters. Η ολλανδική ακτοφυλακή ανέφερε ότι η φωτιά πιθανόν ξέσπασε από ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το μήκους 199 μέτρων πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο, μακριά από άλλα πλοία.

Burning ship, 23 crew members, 2587 cars on board (25 electric). Danger of sinking – 1 crew dead. Panamanian ship Fremantle Highway was on its way from Bremerhaven in Germany to Port Said in Egypt. #Ameland #Netherlands #Germany https://t.co/zNQTZdmAlI

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά την Τρίτη όταν το πλοίο έπλεε 27 χιλιόμετρα βόρεια του ολλανδικού νησιού Άμελαντ. Το πλήρωμα, που είναι 23 άτομα προσπάθησε να τη σβήσει με δικά του μέσα αλλά δεν τα κατάφερε. Τουλάχιστον επτά άτομα πήδηξαν από το πλοίο για να σωθούν και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα από τους διασώστες. Κάποια μέλη μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο με τραύματα ή αναπνευστικά προβλήματα.

fire on board the ship Fremantle Highway, the ship is on fire off the #Dutch island of Ameland. few crew members jumped into the water and were rescued. the boat was on its way from Bremerhaven in Germany to Port Said in Egypt, with some 3,000 cars on board. #boatfire #RESCUE pic.twitter.com/ysPLTOnfOO

