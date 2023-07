Προπονητής Αντετοκούνμπο – Μπακς: Πέθανε ο δίχρονος εγγονός του Άντριαν Γκρίφιν

Πολύ δύσκολες ώρες περνά ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Άντριαν Γκρίφιν. Ο δίχρονος εγγονός του head coach της ομάδας του Γιάννης Αντετοκούνμπο, έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας σε θλίψη όλον τον οργανισμό των «Ελαφιών» και τους οικείους του. «Ο εγγονός μου ήταν ξεχωριστός για μένα και την οικογένειά μας. Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη τραγωδία, που θα μας συνοδεύει για πάντα. Εκτιμώ ότι σέβεστε το πένθος και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» , ανέφερε ο Γκρίφιν για τα όσα περνά η οικογένεια του.

Jayce Griffin, the two year old grandson of Milwaukee Bucks head coach, Adrian Griffin, has tragically passed away ❤️🙏

Jayce, who recently had fluid found in his lungs, which had doctors diagnose him with a routine respiratory infection, was found unresponsive on Saturday.… pic.twitter.com/Sl6W95WhIq

