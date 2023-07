«Πάρτε εμένα του μοιάζω» – Τρελάθηκε ο Giannis με την πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Μπαπέ

Λέτε να το γυρίσει στο ποδόσφαιρο; Είναι η τρίτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προτείνει τον εαυτό του σε ποδοσφαιρική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή τη φορά η ομάδα είναι η Αλ Χιλάλ και η… πρόταση έγινε όταν ο Greek Freak έμαθε το ποσό που προσφέρει για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ. «Αλ Χιλάλ, μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Μπαπέ», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Twitter. Συνόδευσε το μήνυμά του με emoji δύο μάτια (το σύμβολο των… μεταγραφών στο NBA) και δύο γελαστές φατσούλες.

Ο Μπαπέ, πάντως, απάντησε στον «Greek Freak» με τον οποίο έχουν σχέση αμοιβαίου θαυμασμού και γέμισε το μήνυμα του με φατσούλες να κλαίνε από τα γέλια. Παρεμπιπτόντως αυτή είναι η πρώτη «επίσημη» αντίδραση του Μπαπέ αφότου η Παρί Σεν Ζερμέν τον άφησε εκτός αποστολής της περιοδείας της στην Άπω Ανατολή και του έβαλε πωλητήριο. Ο σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς και στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναφερθεί πως είναι διαθέσιμος να αλλάξει άθλημα και να παίξει… μπάλα στη Σαουδική Αραβία.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

Η πρώτη φορά ήταν όταν σύλλογοι του βασιλείου είχαν κάνει προτάσεις στον Καρίμ Μπενζεμά (σ.σ. αποδέχθηκε τα 600 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια που του έδωσε η Αλ Ιτιχάντ κι έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης), αλλά και στον Λιονέλ Μέσι (η Αλ Χιλάλ του έδινε άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά είπε όχι και πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι). Τότε είχε προσφερθεί να παίξει τερματοφύλακας. Η άλλη ήταν πιο πρόσφατα όταν οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έκαναν τη μια πρόταση μετά την άλλη σε παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες και πρόσφεραν πολλά χρήματα σε επιθετικούς όπως για παράδειγμα στον Ρομέλου Λουκάκου (περί τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως). Τότε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε στείλει μήνυμα σε όλη τη λίγκα λέγοντας: «Ψάχνετε ακόμη για επιθετικούς;», ενώ έκανε «γκελάκια» με μια μπάλα.

Με το tweet του Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνεται viral, η Αλ Χιλάλ του απάντησε κι εκείνη. «Είσαι ευπρόσδεκτος να γίνεις μέλος μας, αλλά μόνο ως οπαδός», έγραψε ο σύλλογος στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.

Στο μεταξύ, η Αλ Χιλάλ έλαβε το «πράσινο φως» από την Παρί Σεν Ζερμέν να διαπραγματευθεί με τον 24χρονο Γάλλο επιθετικό αφού αποδέχθηκε την πρόταση των 300 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 5, 2023