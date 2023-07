Ρόδος εκκενώσεις τώρα: Σε κίνδυνο τα χωριά Μαλώνας και Μάσαρη

Την εκκένωση δύο ακόμα χωριών της Ρόδου, του Μαλώνα και των Μασσάρων ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι υπάρχει αναζωπύρωση σε μέτωπο φωτιάς κοντά στα δύο χωριά. Οι κάτοικοι των δυο χωριών καλούνται να κατευθυνθούν προς το χωριό Αρχάγγελος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στη Ρόδο κοντά στον οικισμό Ασκληπιείο, με τους ανέμους να ενισχύονται δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. Υπήρξε έντονη αναζωπύρωση στον Ασκληπιείο με νότια κατεύθυνση προς Κιοτάρι και Γενναδι.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές ενώ γίνονται και ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πριν από λίγο με εντολή από το 112 αποφασίστηκε η εκκένωση και των δύο χωριών. Μάχη συνεχίζει να δίνεται και στο Ασκληπιειό όπου έχουν καεί σπίτια. Για έβδομη μέρα μαίνεται η φωτιά στην Ρόδο, ενώ υπήρξε αναζωπύρωση στο Ασκληπιείο, όπου πήραν φωτιά τουλάχιστον τρία σπίτια και γίνεται προσπάθεια να σωθούν. Πέραν τούτου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 24, 2023