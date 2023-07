Slash γενέθλια στο ΟΑΚΑ: Η στιγμή που 40.000 θεατές του είπαν το «Happy Birthday»

Για πάνω από τρεις ώρες, οι Guns N’ Roses τραγουδούσαν και έπαιζαν ασταμάτητα, σε θερμοκρασίες καύσωνα, δίνοντας ένα εντυπωσιακό σόου, στους πάνω από 40.000 θαυμαστών τους στην Αθήνα. Η θρυλική ροκ μπάντα έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ και πολλές από τις στιγμές της βραδιάς έγιναν viral στα social media, όπως και τα δευτερόλεπτα που χρειάστηκε να τραγουδήσει το πλήθος προς τη σκηνή και συγκεκριμένα προς τον κιθαρίστα της μπάντας.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, ο Axl Rose ζήτησε από το κοινό να τραγουδήσει το «Happy Birthday» στον Slash, ο οποίος έχει τα 58α γενέθλιά του στις 23 Ιουλίου.

Τα έδωσαν όλα

Οι φόβοι ότι η καθυστέρηση στην έναρξη (που είχε ανακοινωθεί λόγω καύσωνα) θα μείωνε τη διάρκεια της συναυλίας δεν επαληθεύτηκαν, και στην τελευταία τους βραδιά επί ευρωπαϊκού εδάφους οι Guns N’ Roses τα έδωσαν όλα. Έπαιξαν 27 τραγούδια (χωρίς να μετράμε το σόλο του Slash) όταν το 1993 στο ΟΑΚΑ είχαν παίξει 17 και το 2006 στο Terra Vibe 16 (αλλά με τέσσερα διαφορετικά σόλο από κιθάρες και ντραμς).

Τελευταία εικόνα πριν ανάψουν τα φώτα, η ομαδική υπόκλιση των Guns N’ Roses και η αποχώρηση από τη σκηνή, με τον Slash να κάνει… κατακόρυφο (και το καπέλο να μένει στη θέση του).

Ανάμεσα στον καταιγισμό των τραγουδιών δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου… μπούρου μπούρου αν και ο Axl φρόντισε αρκετές φορές να ευχαριστήσει τον κόσμο που αψήφησε τον καύσωνα για να τους δει, και να κάνει τα κοπλιμέντα του («you are some loud motherfuckers», «you look and sound great»).

Ευχαριστούμε, ήταν όλα υπέροχα!