Τόνι Μπένετ θάνατος: Το «αντίο» στον θρυλικό τραγουδιστή της Νέας Υόρκης

Ο θρυλικός τραγουδιστής, Τόνι Μπένετ πέθανε σε ηλικία 96 ετών και μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού κόσμου, μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αποτίουν φόρο τιμής στον μεγάλο καλλιτέχνη. Ο θρυλικός Νεοϋορκέζος τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ πέθανε χθες, Παρασκευή, σε ηλικία 96 ετών και όπως αποκάλυψαν οι εκπρόσωποί του έκανε αυτό που αγαπά σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δήλωσαν ότι ο Μπένετ, παρά την επιδείνωση της υγείας του και τις βαριές συνέπειες της νόσου Αλτσχάιμερ «τραγουδούσε στο πιάνο του» λίγες μέρες πριν πεθάνει. Μια δήλωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ήταν χαρακτηριστική του κλίματος συγκίνησης και σεβασμού απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή: «Ο Τόνι μας άφησε σήμερα, αλλά τραγουδούσε ακόμα τις προάλλες στο πιάνο του και το τελευταίο του τραγούδι ήταν το “Because of You”, η πρώτη του #1 επιτυχία». «Tόνι, εξαιτίας σου έχουμε τα τραγούδια σου στην καρδιά μας για πάντα».

Ο Μπένετ είχε μια πλούσια , γεμάτη συνεργασίες, μουσική καριέρα και πολλοί είχαν την τύχη να μοιραστούν μαζί του στιγμές στην σκηνή και στο στούντιο. Συνεργάστηκε με μεγάλους και διάσημους ερμηνευτές, από τη Lady Gaga και την Έιμι Γουάινχαουζ μέχρι την Αρίθα Φράνκλιν και τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος μάλιστα τον είχε αποκαλέσει «τον καλύτερο τραγουδιστή», γράφει το ΒΒC. Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε οκτώ δεκαετίες, ο Μπένετ πούλησε εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε 20 Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου ζωής, για όλα όσα είχε προσφέρει με το καλλιτεχνικό του έργο. Ο Έλτον Τζον ηγήθηκε των αφιερωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας σε δήλωση που ανήρτησε στο Instagram ότι «λυπάται πολύ που έμαθε για τον θάνατο του Τόνι».

«Χωρίς αμφιβολία ο πιο κλασικός τραγουδιστής, άνθρωπος και ερμηνευτής που θα δείτε ποτέ», ανέφερε ο Έλτον Τζον. «Είναι αναντικατάστατος. Τον αγαπούσα και τον λάτρευα. Συλλυπητήρια στη Σούζαν, τον Ντάνι και την οικογένειά του».

Tony left us today but he was still singing the other day at his piano and his last song was, “Because of You,” his first #1 hit.

Tony, because of you we have your songs in our heart forever. ❤ pic.twitter.com/hsOqtSdTNg

— Tony Bennett (@itstonybennett) July 21, 2023