Φέιθ Κιπιέγκον ρεκόρ: Ιστορικές εμφανίσεις στο Diamond League

Η Φέιθ Κιπιέγκον «συλλέγει» μετάλλια μεγάλων διοργανώσεων εδώ και χρόνια. Φέτος όμως έχει αρχίσει να «συλλέγει» και παγκόσμια ρεκόρ. Μέσα σε 50 ημέρες η Φέιθ Κιπιέγκον κατέρριψε τρία παγκόσμια ρεκόρ, καθώς το βράδυ της Παρασκευής έγινε η ταχύτερη γυναίκα όλων των εποχών και στο μίλι, με την εντυπωσιακή κούρσα που έκανε στο Diamond League του Μονακό. Τις τελευταίες εβδομάδες η δύο φορές Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια τα «έχει βάλει» με τα χρονόμετρα. Η αρχή έγινε στο Diamond League της Φλωρεντίας, στις 2 Ιουνίου, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που έτρεξε τα 1.500 μ. σε λιγότερο από 3:50.00 (τερμάτισε σε 3:49.11). Ακολούθησε το Παρίσι, όπου μία εβδομάδα αργότερα η 29χρονη Κενυάτισσα δρομέας κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα (με 14:05.20) Και χθες ήρθε η σειρά του μιλίου, στο Μονακό, όπου σταμάτησε το χρονόμετρο στα 4:07.64 για να γράψει το όνομά της δίπλα σε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ.

WORLD RECORD

🇰🇪’s Faith Kipyegon obliterates the world record in the mile by more than 5️⃣ seconds with 4️⃣:0️⃣7️⃣.6️⃣4️⃣

That’s her 3️⃣rd world record in less than 2️⃣ months. It’s Faith’s world and we’re just living in it 🤩#DiamondLeague pic.twitter.com/XuW0byfKYA

