Αθηνά Τσαγκαράκη – Θεοδωράκης: Η σεναριογράφος της σειράς «Μουρμούρας» μίλησε για τον λεσβιακό έρωτα

Για τα όσα ζει έχοντας επιλέξει τον έρωτα με γυναίκες μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη η σεναριογράφος, Αθηνά Τσαγκαράκη, η οποία έχει γράψει σενάρια, μεταξύ άλλων, για σειρές όπως «Έξαψη», «Μουρμούρα» και «Τα Νούμερα». Γεννημένη στην Καρδίτσα, η Αθηνά Τσαγκαράκη έκανε το come out στη μητέρα της όταν τελείωσε η πρώτη της σχέση με γυναίκα και, όπως είπε, «ήμουν κουρέλι και ηθελα τη μαμά μου». Μιλώντας για τα χρόνια της ως παιδί και έφηβη στην Καρδίτσα είπε ότι «δεν ήξερα ότι υπάρχουν λεσβίες γενικά. Πήγα στη Θεσσαλονίκη 18 ετών, μου έκανε come out μια κοπέλα στη σχολή μου ενοχικά και είχα νιώσει τόσο άσχημα γιατί σκεφτόμουν ένας άνθρωπος πίστευε ότι δεν θα του ξαναμιλήσω για τον λόγο αυτό».

«Και με το πρώτο αγόρι που έκανα σεξ ήμουν φουλ ερωτευμένη αλλά ένιωθα ότι κάτι έλειπε”

Περιγράφοντας στον Σταύρο Θεοδωράκη τον «χάρτη» της σεξουαλικής της απελευθέρωσης, η Αθηνά Τσαγκαράκη είπε ότι «στο σχολείο ερωτευόμουν παράφορα αγόρια στο μυαλό μου και σε ένα δευτερόλεπτο τα ξε-ερωτευόμουν χωρίς να μπορώ να εξηγήσω γιατί». «Γενικότερα δεν είχα ακριβή επαφή με το σώμα μου και μάλιστα ενώ ως παιδάκι είχα φουλ σεξουαλικές σχέσεις, ένιωθα φουλ ενοχή» πρόσθεσε η ίδια λέγοντας ότι σε ηλικία 4 ετών είχε πει στους γονείς ότι «ξέρω τι είναι σεξ, όταν φιλιούνται με τον κώλο έξω». «Και με το πρώτο αγόρι που έκανα σεξ ήμουν φουλ ερωτευμένη αλλά ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Δεν είχα οργασμό για κανένα λόγο και έτσι ήρθε το κομμάτι της αυτοεξερεύνησης» συνέχισε.

«Μετά μου έκανε ερωτική εξομολόγηση μια φίλη μου αλλά όσο απελευθερωμένη ήμουν στα λόγια, τόσο στο μυαλό μου έπαθα μεσαίωνα. Έλεγα θα φιληθώ και θα γκρεμιστεί ο κόσμος, θα κάνει ένα “φουπ” η γη και θα με καταπιεί. Και δεν έγινε τίποτα από αυτά απλά μπήκαν όλα τα κομματάκια στη θέση τους και είπα “έτσι θα πρέπει να είναι» συνέχισε η σεναριογράφος στην αφήγησή της. «Ήταν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, πολύ τρυφερό και πολύ απαλό» συμπλήρωσε λέγοντας ότι από τότε η σεξουαλική της ζωή αφορά μόνο γυναίκες. «Όταν μετά μαθαίνεις να έρχεσαι σε οργασμό δεν το αφήνεις, γιατί είναι πολύ ωραίο για να μην το έχουμε όλοι» πρόσθεσε η 32χρονη.

“Μια δουλειά που θα μπορούσα να κάνω είναι να αξιολογώ sex toys”

Η Αθηνά Τσαγκαράκη εξομολογήθηκε ότι «μια δουλειά που θα μπορούσα να κάνω είναι να αξιολογώ sex toys. Είναι αστείο, γιατί ήμουν η μόνη στην παρέα που δεν είχα κάνει σεξ, δεν αυνανιζόταν και τελικά έγινα γκουρού του έρωτα, των παιχνιδιών και της απόλαυσης». Αν και, όπως είπε, ο μεγαλύτερος της φόβος ήταν τι θα λένε στην Καρδίτσα πίσω από την πλάτη της και για τους γονείς επειδή είναι λεσβία, «μετά σκέφτηκα σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε». Πρόσθεσε, δε, ότι οι γονείς της φέρθηκαν «σούπερ και ωραία και τους δίνω credit για τη συμπεριφορά τους επειδή εγώ έκανα come out όταν ήταν 60 ετών».

Όσον αφορά, δε, τους οργασμούς στις σχέσεις με μια άλλη γυναίκα η Αθηνά Τσαγκαράκη είπε «πολλαπλοί οργασμοί, πολύ ωραίοι, από παντού οργασμοί, φανταστικοί, των ανδρών δεν ξέρω». Ωστόσο είπε ότι «ενώ νιώθω πολύ σεξουαλικό άτομο δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μια περιστασιακή σεξουαλική επαφή. Θέλω μια συγκεκριμένου είδους επικοινωνία, αν υπάρχει μια συναισθηματική σχέση ακόμα καλύτερα».