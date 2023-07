Υπερκυτταρική καταιγίδα Βαλκάνια: Εικόνες «αποκάλυψης» σε Κροατία και Σλοβενία

Iσχυρή καταιγίδα έπληξε τα Βαλκάνια με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στην Κροατία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία και τραυματίζοντας δεκάδες. Ολα αυτά στη γεωγραφική γειτονιά μας και ενώ στην Ελλάδα ξεκινά ο δεύτερος συνεχόμενος καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και η χώρα μαστίζεται από πυρκαγιές που καίνε επί μέρες στην Αττική και τη Ρόδο. Η καταιγίδα αυτή που χτύπησε χθες τις γειτονικές χώρες, ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες που σαρώνει την περιοχή μετά από μια σειρά εξαιρετικά θερμών και ξηρών ημερών.

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, αφού χτυπήθηκαν από πτώση δέντρων. Ένας 50χρονος άνδρας χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν έξω στο δρόμο και ένας 48χρονος άνδρας βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα, η γιατρός των επειγόντων περιστατικών Ljupka Hitrova δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Hina ότι τα δύο θύματα είχαν πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Never have I ever witnessed such a storm in Zagreb. It caused absolute chaos..

Some of the footage from it, it was insane. pic.twitter.com/dZj6CGGlg7

