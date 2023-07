Κάψιμο Κορανίου Σουηδία: Επίθεση στην πρεσβεία της χώρας στην Βαγδάτη

Τρομακτικές εικόνες καταγράφηκαν τα ξημερώματα στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη -πρωτεύουσα του Ιράκ– όταν εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν έφοδο στο κτιριακό συγκρότημα και το πυρπόλησαν. Ωστόσο , τα μέλη της σουηδικής διπλωματικής αντιπροσωπείας δεν τραυματίστηκαν. Δεν δόθηκαν όμως περαιτέρω πληροφορίες για το πώς φυγαδεύτηκαν και πού βρίσκονται. Μέχρι στιγμή, δεν έχουν γίνει επίσημες δηλώσεις από εκπρόσωπο της πρεσβείας για το περιστατικό.

Στη διαδήλωση κάλεσαν υποστηρικτές του σιίτη ιεροκήρυκα Μοκτάντα Σαντρ, ενόψει της αναμενόμενης νέας καύσης του Κορανίου μπροστά στην ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο συγκέντρωσης που αποφάσισαν να επιτρέψουν οι αρχές της Σουηδίας. Προηγούμενη καύση αντιτύπου του Κορανίου, μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος στην πρωτεύουσα της Σουηδίας από Ιρακινό, προκάλεσε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και την καταδίκη μεγάλου μέρους του μουσουλμανικού κόσμου. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα Telegram από υποστηρικτές του Μοκτάντα Σαντρ εικονίζουν κόσμο να συγκεντρώνεται στη σουηδική πρεσβεία περί τη 01:00 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] προτού προχωρήσει σε εισβολή στο κτίριο περίπου μια ώρα αργότερα.

BREAKING: Storming of Sweden’s embassy in Baghdad pic.twitter.com/XsP2WZ2G5V

Το Ιράκ ζήτησε από τον σουηδό πρεσβευτή στην Βαγδάτη να εγκαταλείψει το ιρακινό έδαφος και ανακάλεσε τον ιρακινό επιτετραμμένο στην Σουηδία, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η απόφαση ελήφθη αφού η Βαγδάτη προειδοποίησε την Στοκχόλμη για διακοπή των διπλωματικών σχέσεων εάν πυρποληθεί εκ νέου κοράνι, αφού εκατοντάδες άνθρωποι επέδραμαν κατά της σουηδικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα πυρπολώντας την, όταν έγιναν γνωστά σχέδια για νέα πυρπόληση κορανίου σήμερα στην σουηδική πρωτεύουσα.

BREAKING: Protesters storm Swedish Embassy in Baghdad and set it on fire in response to Stockholm Quran burning pic.twitter.com/D8wGvLLoId

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023