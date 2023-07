«Έκρηξη» αστέρων στον τελικό Wimbledon

Ο τελικός στο Wimbledon που θα μείνει στην ιστορία με τον θρίαμβο του Κάρλος Αλκαράθ απέναντι στον μέγιστο Τζόκοβιτς προσέλκυσε διάσημες παρουσίες από όλο τον κόσμο, ενώ το «παρών» έδωσαν ο πρίγκιπας της Ουαλίας, με την σύζυγό του και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, Τζορτζ και Σάρλοτ καθώς και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε. Ο Μπραντ Πιτ εθεάθη να κάθεται στις διάσημες κερκίδες του All England Lawn Tennis and Croquet Club ανάμεσα στον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι και τον παραγωγό Τζέρεμι Κλάινερ. Σημειώνεται ότι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Apex» υποδυόμενος ένα βετεράνο οδηγό της F1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Φορώντας ένα λεπτό πουλόβερ σε απόχρωση του γαλάζιου και γυαλιά ηλίου παρακολούθησε το μεγάλο τελικό με τον Ισπανό τενίστα να επικρατεί του Τζόκοβιτς με 3-2 σετ.

