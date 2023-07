Νίκος Κοκλώνης Αλεξανδρούπολη: Πρώτη καλοκαιρινή απόδραση

Πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς Just The 2 Of Us μετά από καιρό και ο Νίκος Κοκλώνης έκανε την πρώτη του καλοκαιρινή απόδραση. Προορισμός του η Αλεξανδρούπολη, μια από τις ωραιότερες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, από όπου κατάγεται και η καλή του φίλη, η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή.

Μάλιστα, το βράδυ της Παρασκευής βρέθηκαν μαζί και με την Έλενα Γκρέκου σε νυχτερινό κέντρο και διασκέδασαν μέχρι το πρωί. Η Έλενα Γκρέκου και ο Νικος Κοκλωνης, που έχουν γίνει φίλοι μετα τη συμμετοχή της Έλενας στο J2US, ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και τραγούδησαν ανάμεσα σε άλλα τραγούδια το χιτ του Νίκου, “Έχω Μάτι”, αλλά και το “Ρεσιτάλ Ερμηνείας”.

To επόμενο πρωί ο παρουσιαστής και παραγωγός βρέθηκε και στο γήπεδο της πόλης που έχει πάρει το όνομα της φίλης του, Πηγής Δεβετζή, ενώ διασκέδασε με την παρέα του και στα beach bars της περιοχής, δείχνοντας να απολαμβάνει τις διακοπές του.