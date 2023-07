Τζόκοβιτς – Αλκαράθ τελικός Wimbledon: Ο Καρλίτος εκθρόνισε τον βασιλιά!

Ο 20χρονος Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του 36χρονου Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-2 σετ και κατέκτησε το Wimbledon. Ο Ισπανός τενίστας που διατήρησε τη θέση του στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, σταμάτησε το αήττητο του Τζόκοβιτς κερδίζοντας με 3-2 σετ (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) σε έναν τελικό 4 ωρών και 42 λεπτών, κατακτώντας τον δεύτερο grand slam τίτλο της καριέρας του.

Έτσι, ο Αλκαράθ στέρησε την ευκαιρία από τον Τζόκοβιτς να φτάσει τον Τέντερερ στην κορυφή των κατακτήσεων τίτλων στο Λονδίνο (8), αλλά και την Μάργκαρετ Κορτ που παραμένει μόνη πρώτη με 24 τίτλους σε άνδρες και γυναίκες συνολικά.

Για τον Τζόκοβιτς, σταμάτησε ένα αήττητο πέντε χρόνων στο Wimbledon και 10 χρόνων και εννέα ημερών στο κεντρικό γήπεδο του Λονδίνου. Τελευταία φορά σε αυτό το γήπεδο είχε χάσει το 2013 από τον Αντι Μάρεϊ ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες για να δει τον σπουδαίο τελικό.

Classy words from the seven-time champion.

An emotional Novak Djokovic speaks after his #Wimbledon final defeat to Carlos Alcaraz…

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023