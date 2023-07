Ισραήλ, υπόγειο κάστρο με σήραγγες: Το έχτιζε μισό αιώνα, τώρα θέλουν να τον διώξουν

Μέσα σε διάστημα μισού αιώνα, ο Νισίμ Καλόν έχει μετατρέψει μια μικροσκοπική σπηλιά δίπλα στη θάλασσα στο Ισραήλ σε έναν περίτεχνο υπόγειο λαβύρινθο με σμιλεμένες σήραγγες, λεπτομερή ψηφιδωτά δάπεδα και ένα δίκτυο από σκάλες και θαλάμους. Ο ίδιος ζει στο μοναδικό στο είδος του καλλιτεχνικό δημιούργημα, το οποίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους ντόπιους περιηγητές, με τον 77χρονος Καλίμ να σπεύδει να τους καλωσορίσει. Αλλά τώρα, η κυβέρνηση του Ισραήλ θέλει να τον διώξει. Πενήντα χρόνια αφότου μετακόμισε εκεί, το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος του Ισραήλ του επέδωσε ειδοποίηση έξωσης, λέγοντας ότι η κατασκευή του είναι παράνομη και απειλεί την ακτογραμμή του Ισραήλ.

«Αντί να με ενθαρρύνουν, με δυσφημούν» δήλωσε στο Associated Press ο Κάλον, καθισμένος στο σαλόνι του με τα μωσαϊκά πλακάκια, στρίβοντας ένα τσιγάρο.

Ο Κάλον ζούσε σε μια σκηνή κατά μήκος της παραλίας Χερζλίγια, βόρεια του Τελ Αβίβ το 1973, όταν, όπως λέει άρχισε να χαράζει τα βράχια από ψαμμίτη και μετακόμισε σε μία από τις σπηλιές που έφτιαξε. Με την πάροδο του χρόνου, η απλή τρύπα στον τοίχο μετατράπηκε σε ένα πραγματικό κάστρο στην άμμο, γεμάτο με ανακυκλωμένα ξύλα, μέταλλα, κεραμικά και πέτρες. Σχεδόν κάθε επιφάνεια του κύριου διαμερίσματός του καλύπτεται από περίτεχνα ψηφιδωτά, φτιαγμένα από πεταμένα πλακάκια κάθε χρώματος που μάζεψε από κάδους απορριμμάτων στο Τελ Αβίβ με την πάροδο των ετών. Ανακυκλωμένα γυάλινα μπουκάλα χρησιμεύουν ως διακοσμητικά στοιχεία και μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους.

“I am not leaving here. I am ready for them to bury me here, I have no other home,” Nissim Kahlon told AP News as the Israeli government makes moves to evict him off the sandstone house he spent 50 years carving in Herzliya, Israel. pic.twitter.com/aKK3tgkpVs

