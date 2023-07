Ντέλε Άλι – υπνωτικά χάπια: «Πέρασα 6 εβδομάδες σε κέντρο απεξάρτησης»

Πολύ δύσκολες στιγμές περιέγραψε πως πέρασε ο πρώην διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός Ντέλε Άλι -που κάποτε θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Νησιού- καθώς μπήκε για έξι εβδομάδες σε κέντρο αποτοξίνωσης. O Άγγλος άσος μίλησε στο podcast του Γκάρι Νέβιλ «The Overlap» για την περιπέτειά του μετά τον αποτυχημένο δανεισμό του από την Έβερτον στην τουρκική Μπεσίκτας. Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ ήταν ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της Αγγλίας πριν λίγα χρόνια και γνώρισε μια μεγάλη άνοδο υπό τον Μαουρίσιο Ποκετίνο στο βόρειο Λονδίνο. Μπήκε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 20 ετών, και λίγους μήνες μετά πήρε το βραβείο «Νέος παίκτης της χρονιάς» της PFA για τις επιδόσεις του την περίοδο 2015-16. Την επόμενη σεζόν κέρδισε μια θέση στην Εθνική Αγγλίας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που ταξίδεψε στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Μερικοί επίμονοι τραυματισμοί και μια ασταθής εξω-γηπεδική ζωή ο Άλι σταδιακά έπεσε σε δυσμένεια στην Τότεναμ και τον Ιανουάριο του 2022 αποχώρησε για την Έβερτον κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο για το κλαμπ. Έξι μήνες αργότερα, ο Άλι μετακόμισε στην Μπεσίκτας, αλλά αφού δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης οι «Αετοί» επεδίωξαν να τερματίσουν πρόωρα τον δανεισμό του.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να πω στον κόσμο τι έχει συμβεί», ανοίγοντας στη συνέχεια την καρδιά του. Είπε: «Εθίστηκα στα υπνωτικά χάπια, είναι ένα πρόβλημα που δεν έχω μόνο εγώ. Κυκλοφορεί περισσότερο απ’ όσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται στο ποδόσφαιρο. Τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να το πω στον κόσμο».

«Είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό γιατί είναι κάτι που έκρυβα για πολύ καιρό. Φοβάμαι να μιλήσω γι’ αυτό. Όταν επέστρεψα από την Τουρκία και ανακάλυψα ότι χρειαζόμουν μια εγχείρηση, ήμουν σε άσχημη ψυχική κατάσταση και αποφάσισα να πάω σε μια σύγχρονη μονάδα αποτοξίνωσης για την ψυχική υγεία. Ασχολούνται με τον εθισμό και το τραύμα. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα για μένα. Δεν μπορεί να σου λένε να πας εκεί – πρέπει να ξέρεις και να πάρεις την απόφαση μόνος σου, αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Είχα παγιδευτεί σε έναν κακό κύκλο και σε πράγματα που μου έκαναν κακό», είπε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής.

Λέγοντας για το κέντρο απεξάρτησης που επισκέφθηκε: «Έτσι πήγα εκεί για έξι εβδομάδες. Η Έβερτον ήταν καταπληκτική και με υποστήριξε και θα τους είμαι ευγνώμων για πάντα. Για να είμαι ειλικρινής δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που έπαιρνα τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου – κάνοντας κάτι που φοβόμουν να κάνω. Είμαι ευτυχής που το έκανα. Υπάρχει ένα στίγμα γύρω από αυτό και είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν. Το να μπαίνεις σε κέντρο αποτοξίνωσης είναι τρομακτικό, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσα θα κέρδιζα από αυτό. Ήμουν σε άσχημη κατάσταση. Πολλά μου συνέβησαν όταν ήμουν νεότερος που δεν μπορούσα να καταλάβω και έκανα ηλίθια πράγματα για τα οποία κατηγορώ τον εαυτό μου. Πηγαίνοντας εκεί και μαθαίνοντας γι’ αυτό, δεν ήταν ποτέ υπό τον έλεγχό μου.

Dele Alli and Gary Neville both in tears as ‘difficult’ interview gets emotional. pic.twitter.com/BEbt7ObvrZ

— SPORTbible (@sportbible) July 13, 2023