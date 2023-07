Σύνοδος ΝΑΤΟ – Τεχνητή Νοημοσύνη: To βίντεο που έγινε viral

Στο Βίλνιους της Λιθουανίας είναι συγκεντρωμένα από χθες, Τρίτη, τα βλέμματα όλου του πλανήτη, καθώς εκεί πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με βασικό επίδικο το θέμα της Ουκρανίας ενώ από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο των εργασιών με κορυφαία το τετ-α-τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δοθείσης της ευκαιρίας, χρήστης του twitter σκέφτηκε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να ετοιμάσει ένα βίντεο για τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Στο βίντεο «παρελαύνουν» όλοι οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με πρώτο τον Εμανουέλ Μακρόν ως «Ναπολέων». Ακολουθούν ηγέτες όπως ο Τζάστιν Τριντό του Καναδά στους πάγους, ο Όλαφ Σολτς με στολή παραλλαγής, ο Τζο Μπάιντεν με το μήνυμα «είναι η ώρα του ΝΑΤΟ, Τζακ», ο Ρίσι Σούνακ ως χειριστής τεθωρακισμένου, η Τζόρτζια Μελόνι με οπλοπολυβόλο στα χέρια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπροστά σε ένα αεροπλάνο, οι ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών σαν μυθικοί ήρωες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαν αρχαίος πολεμιστής μπροστά από ένα άρμα μάχης.

Δείτε το βίντεο:

Alright, I’ve messed up by not including the newest #NATO member. Here’s the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN

— Wunder Boomer (@wunderboomer) July 11, 2023