23χρονη οπαδός νεκρή στη Βραζιλία: Τραγωδία κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Βραζιλία ο θάνατος της 23χρονης Γκαμπριέλα Ανέλλι, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα όταν χτυπήθηκε στο λαιμό με μπουκάλι μπύρας κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε οπαδούς της Παλμέιρας και οπαδούς της Φλαμένγκο το βράδυ του Σαββάτου. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φέρεται να έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό της 23χρονης. Σύμφωνα με το Sky News η 23χρονη, η οποία ήταν οπαδός της Παλμέιρας, υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές μετά το χτύπημα που δέχθηκε ενώ βρισκόταν έξω από το στάδιο Αλιάνζ Παρκ. Όπως δήλωσε ο αδερφός της, Φελίπε, η Γκαμπριέλα υποβλήθηκε σε χειρουργείο μετά την επίθεση που δέχθηκε προσθέτοντας ότι η 23χρονη είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις στην καρδιά, τους πνεύμονες και το συκώτι.

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι μια 23χρονη μπορεί να πέσει θύμα βαρβαρότητας σε έναν χώρο που είναι προορισμένος για διασκέδαση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Παλμέιρας ζητώντας από την αστυνομία να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας «που πλήγωσε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας».

The truth appeared, I want to see you spread the word there. Moment of the bottle in Gabriela Anelli😳😳 pic.twitter.com/ma9nBEBSRC

