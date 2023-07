Ζωντανό χταπόδι κατανάλωση: Άνδρας παραλίγο να πεθάνει από το sannakji, εικόνες σοκ

Έκπληκτοι έμειναν οι γιατροί νοσοκομείου στη Σιγκαπούρη όταν κλήθηκαν να εξετάσουν έναν ασθενή με ενοχλήσεις στον λαιμό του, οι οποίες τελικά οφείλονταν σε ένα χταπόδι που είχε φράξει τον οισοφάγο του. Ο ασθενής, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, κατάλαβε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έκανε εμετό μετά από ένα γεύμα που περιλάμβανε χταπόδι. Επίσης, είχε πρόβλημα κατάποσης, γεγονός που τον ώθησε να επισκεφθεί το νοσοκομείο Tan Tock Seng, αναφέρει η New York Post.

Οι γιατροί τον έστειλαν για αξονική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε μια εξαιρετικά πυκνή μάζα στον οισοφάγο του άνδρα. Στη συνέχεια, μία γαστρεντερική εξέταση έδειξε ένα χταπόδι με πλοκάμια να έχει κολλήσει δύο εκατοστά ανάμεσα σε οισοφάγο και στομάχι. Ο άνδρας φαίνεται πως ταλαιπωρήθηκε με την εξαγωγή του χταποδιού από τον οισοφάγο του, καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν για αρκετή ώρα με διάφορες τεχνικές για να το βγάλουν. Χρησιμοποίησαν λαβίδες για να πιάσουν το κεφάλι του και να το αφαιρέσουν από τον ασθενή, ενώ, φυσικά, χρειάστηκε νάρκωση και επέμβαση. Εν τέλει, ανάρρωσε μετά την επέμβαση και πήρε εξιτήριο μετά από δύο ημέρες.

#Sannakji , a raw octopus dish meant to be eaten while it’s still squirming #SouthKorea pic.twitter.com/M3vFhtC244

Περίπου έξι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω κατανάλωσης sannakji, το ζωντανό χταπόδι που αποτελεί λιχουδιά στις χώρες της Ασίας και συγκεκριμένα στη Νότια Κορέα. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα για τη Σιγκαπούρη, αλλά οι γιατροί του νοσοκομείου ανέφεραν στη New York Post ότι αρκετοί ασθενείς έρχονται με απόφραξη του οισοφάγου τους, χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα την περίπτωση των χταποδιών.

“Meanwhile, approximately six people die a year from eating sannakji, the live octopus dish that’s a delicacy in South Korea.”

I can get people eating raw octopus but eating a live one is a bit too far. https://t.co/rcsB5w4EBo

— Andrew Smith (@AndrewSmithClub) July 5, 2023