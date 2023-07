Επεισόδια Βεϊκου – αντιρατσιστικό φεστιβάλ: Μολότοφ, χημικά, συγκρούσεις

Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και αντιεξουσιαστές σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη λεωφόρο Βεΐκου, στο Γαλάτσι. Οι συγκρούσεις έγιναν την ώρα που στο άλσος Βεΐκου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία του Αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων βγήκε από το φεστιβάλ και άρχισε να πετάει μολότοφ, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα προς το εργοτάξιο της Γραμμής 4 του Μετρό και στους αστυνομικούς. Λόγω της έντασης έκλεισαν η λεωφόρος Βεΐκου από το ύψος της οδού Τράλλεων καθώς τμήμα της λεωφόρου Κύμης.

Outside the #24thAntiraFestAthens in the Veikos Grove, clashes broke out between police and a group of people. (02:30)#Γαλατσι pic.twitter.com/H77IQYkm7c

