Deep Purple Athens Ζορμπάς: Μοναδικό σόου με ελληνικό χρώμα

Οι Deep Purple εμφανίστηκαν στο ελληνικό κοινό, στα πλαίσια του Rockwave Festival, στο Terra Vibe στην Μαλακάσα. Οι αειθαλείς Deep Purple στο Rockwave Festival ξεσήκωσαν το κοινό της συναυλίας, με πασίγνωστες επιτυχίες όπως «smoke on the water», «perfect strangers», «black night» κτλ. Ο Ίαν Γκίλαν στα 77 του χρόνια, μαζί με τους Ρότζερ Γκλόβερ (μπασίστας), Ίαν Πέις (ντράμερ), Ντον Έρεϊ (πλήκτρα) και Σάιμον ΜακΜπράιντ (κιθάρα), έδωσαν ένα μουσικό σόου που ικανοποίησε τους φανς του συγκροτήματος, που είχαν χρόνια να τους δουν στην Ελλάδα. Στα highlights της βραδιάς, όταν οι Βρετανοί ροκάδες ευχαρίστησαν τον κόσμο που βρέθηκε στο Terra Vibe, με τον «Ζορμπά» και «Τα παιδιά του Πειραιά».

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια

Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μία παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην Αιρετική Αγία Τριάδα της βρετανικής hard rock/ heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath. Με ένα έργο που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, με κομμάτια ύμνους όπως τα Smoke on The Water, Child in Time, Strange Kind of Woman, Black Night, Highway Star, Black Night, Perfect Strangers, Hush, Woman from Tokyo, οι Deep Purple παραμένουν πρωτοπόροι του hard rock διατηρώντας τη φρεσκάδα και την καλλιτεχνική τολμηρότητά τους. Το 2020 κυκλοφόρησαν το 21ο studio album τους, Whoosh! ενώ το 2021 κυκλοφόρησαν το 22ο, Turning to Crime με αγαπημένα covers.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Steve Morse ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει οριστικά την μπάντα, μετά από 28 χρόνια. Τη θέση του στις κιθάρες πήρε και επίσημα τον Σεπτέμβριο ο Simon McBride, των Sweet Savage. Οι Deep Purlpe μπήκαν πλέον στην Mk IX περίοδο και ο Ian Gillan προανήγγειλε το 23ο άλμπουμ τους για το 2023! Ο Gillan διαβεβαίωσε πρόσφατα τους οπαδούς των Deep Purple ότι καμία σκέψη για απόσυρση δεν περνά από το μυαλό τους!