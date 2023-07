Σύρος πρόσφυγας έγινε δήμαρχος σε γερμανική κωμόπολη

Ο Ράιαν Άλσεμπλ, 29χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, ορκίστηκε επίσημα χθες βράδυ δήμαρχος του Όστελσχάιμ, της νοτιοδυτικής Γερμανίας. Ο Άλσεμπλ εγκατέλειψε τη Συρία για να γλιτώσει από τον πόλεμο πριν από οκτώ χρόνια. Τον Απρίλιο του 2023, οι ψηφοφόροι στην κοινότητα αυτή 2.500 κατοίκων τον εξέλεξαν επικεφαλής του νέου δημοτικού συμβουλίου, με τον Άλσεμπλ να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία και ποσοστό 55,41%. Το Δίκτυο Νέων Δημάρχων δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάποιον άλλο πρόσφυγα που πήγε στη Γερμανία το 2015 και τώρα είναι δήμαρχος σε πόλη της χώρας. Δεν υπήρξαν άλλοι υποψήφιοι με συριακή καταγωγή για το αξίωμα του δημάρχου στο κρατίδιο αυτό, στη νοτιοδυτική Γερμανία, σύμφωνα με τη Ένωση Δήμων της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Όταν ο Άλσεμπλ έφθασε στην Γερμανία, δεν ήταν παρά 21 ετών. Είχε φύγει από την Συρία για να γλιτώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην χώρα του που ήταν βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο.

Πέρασε από τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα και διέσχισε την Βόρεια Μακεδονία, την Σερβία και την Κροατία με μέσα μαζικής μεταφοράς και με τα πόδια. Χρειάστηκε 12 μέρες για να φθάσει στην Γερμανία. Έμαθε γρήγορα τα γερμανικά και έκανε πρακτική άσκηση ως διοικητικός υπάλληλος στο δημαρχείο του Άλτενγκστετ, χωριού που βρίσκεται κοντά στο Οστελσχάιμ. Στις δημοτικές εκλογές κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Είναι επίσης μέλος των Πράσινων, διότι «η προστασία του Κλίματος είναι πολύ σημαντική». Η εκλογική του νίκη είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή σε ένα χωριό που θεωρείται συντηρητικό. Ο ίδιος αποδίδει την εκλογή του στην ικανότητά του να ακούει τα προβλήματα των κατοίκων και στην εκστρατεία του που ήταν επικεντρωμένη στα θέματα της φροντίδας των παιδιών και στον ψηφιακό κόσμο.

Ryyan Alshebl arrived in Germany as a 21-year-old Syrian refugee in 2015 — he is now an elected mayor. pic.twitter.com/0qeFI3wbxo

— DW News (@dwnews) April 6, 2023