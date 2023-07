Ο μεγαλύτερος κροκόδειλος στον κόσμο: Ο Cassius… κόβει την ανάσα

Ένα πάρκο άγριας ζωής της Αυστραλίας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο και ενδεχομένως γηραιότερο κροκόδειλο του κόσμου. Γνωρίστε τον Cassius, ένα πλάσμα που προκαλεί δέος και έχει μήκος σχεδόν 6 μέτρα του οποίου η αξιοσημείωτη ηλικία έχει φτάσει σε ένα εντυπωσιακό ορόσημο, σύμφωνα με τους φροντιστές του. Η Sally Isberg, διευθύνουσα σύμβουλος στο Κέντρο Έρευνας Κροκοδείλων στην Αυστραλία, εξέφρασε τον θαυμασμό της για το υπέροχο ερπετό σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Digital. Η ίδια μοιράστηκε: «Ο Cassius είναι ένα τόσο υπέροχο, όμορφο αγόρι και προφανώς έχει να μας πει μια σημαντική ιστορία». Η Isberg συνέχισε, επισημαίνοντας τη ζωηρή υγεία και τη χαρούμενη διάθεση του κροκόδειλου, λέγοντας: «Είναι ένα ευτυχισμένο, υγιές αγόρι. Έχει τέτοια προσωπικότητα. Τον καλούν στη μία πλευρά του κλουβιού και είναι χαρούμενος που περιπλανιέται».

