Λύματα Φουκουσίμα στον Ειρηνικό: Πόσο ανησυχητικό είναι;

Η Ιαπωνία θα αρχίσει σύντομα να απελευθερώνει επεξεργασμένο ραδιενεργό νερό στον ωκεανό, μετά από την έγκριση από τον πυρηνικό παρατηρητή των Ηνωμένων Εθνών ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου, 12 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Το σχέδιο για την απελευθέρωση λυμάτων προετοιμάζεται εδώ και χρόνια, με τον υπουργό Περιβάλλοντος να έχει δηλώσει το 2019 ότι «δεν υπάρχουν άλλες επιλογές», καθώς ο χώρος εξαντλείται για τον περιορισμό του μολυσμένου υλικού. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), έφθασε στην Ιαπωνία την Τρίτη για να επισκεφθεί τη Φουκουσίμα και να παρουσιάσει την έκθεση ασφαλείας του ΟΗΕ στον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα.

Ωστόσο, η έγκριση του ΟΗΕ δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους ταραγμένους κατοίκους γειτονικών χωρών και τους ντόπιους ψαράδες που ακόμη υφίστανται τις επιπτώσεις της καταστροφής του 2011. Ορισμένοι έχουν αμφισβητήσει τα ευρήματα του ΔΟΑΕ, με την Κίνα να υποστηρίζει πρόσφατα ότι η αξιολόγησή του «δεν αποτελεί απόδειξη της νομιμότητας» της απελευθέρωσης υγρών αποβλήτων της Φουκουσίμα.

This summer, Japan will begin pumping Fukushima water into the ocean. The plan will see more than a million tons of treated radioactive water released and take decades to complete. So how will it work? Let’s take a look ⬇️ https://t.co/g8AhoGoxMp pic.twitter.com/2IlIv4gkHd

— Reuters (@Reuters) July 5, 2023