Λονδίνο – αυτοκίνητο έπεσε σε σχολείο: Νεκρή μια 8χρονη μαθήτρια

Με δάκρυα στα μάτια και πνιγμένη φωνή η επικεφαλής ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ένα οκτάχρονο κορίτσι σκοτώθηκε στην εισβολή του τζιπ σε δημοτικό σχολείο στο Ουίμπλεντον. Το κορίτσι που πέθανε στο σημείο ήταν οκτώ ετών, είπε η επικεφαλής του τμήματος ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Κλερ Κέλαντ.

It’s awful to hear that a schoolgirl has been killed as a result of the Land Rover that crashed into a primary school in Wimbledon at The Study Preparatory on Camp Road my thoughts and prayers are with the schoolgirls family and friends 😢😢😢😢 pic.twitter.com/2YcISy1Nib

Πρόσθεσε ότι η γυναίκα οδηγός, περίπου 40 ετών, έχει συλληφθεί και παραμένει υπό κράτηση. Η Κέλαντ ζητά από τους ανθρώπους να μην κάνουν εικασίες, την ώρα που οι αξιωματικοί εργάζονται για να κατανοήσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Επανέλαβε ότι αυτό που συνέβη δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό και ενθαρρύνει το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία έχει μιλήσει ήδη με αρκετούς μάρτυρες.

Οι δηλώσεις των αρμοδίων για το τραγικό συμβάν

The emergency services provide an update from Wimbledon, where a car collided with a primary school, confirming an eight-year-old girl died at the scene.

16 people required treatment at the school, with 10 taken to hospital.

🖥️GB News on YouTube https://t.co/Wa58gYHxmd pic.twitter.com/QqGNzAbOqG

— GB News (@GBNEWS) July 6, 2023