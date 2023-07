Αποπληρωμή δανείων πρώτου μνημονίου: Η δέσμευση Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αποπληρώσει δάνεια διάσωσης του πρώτου μνημονίου νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, σε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του. «Θα είμαστε σε θέση πριν από το τέλος του έτους να αποπληρώσουμε πραγματικά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg στην Αθήνα. «Είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές». Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε μια ηχηρή πλειοψηφία τον περασμένο μήνα και θα μείνει για άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία, δίνοντας στη συντηρητική κυβέρνησή του την εντολή να εφαρμόσει πολιτικές φιλικές προς τους επενδυτές, τις οποίες είχε διαφημίσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Αυτό σημαίνει ότι θα μειώσει το χρέος της Ελλάδας, ύψους 356 δισεκατομμυρίων ευρώ, το υψηλότερο σε σχέση με την παραγωγή στην ευρωζώνη.

NEW: "It's a commitment to investors"

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/VyNgXpsxKl pic.twitter.com/imbTeV3FHy

— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 4, 2023