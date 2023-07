Η στιγμή της σύγκρουσης δύο μαχητικών στην Κολομβία – Νεκρός ο ένας πιλότος (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κολομβία όταν δύο μαχητικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε άσκηση συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τους ο ένας από τους πιλότους. Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Κολομβίας νεκρός είναι ο αντισμήναρχος Μάριο Άντρες Εσπινόσα ο οποίος είχε 18 χρόνια υπηρεσίας στο σώμα.

Αναφορικά με τον πιλότο του δεύτερου αεροσκάφους, νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατάφερε να εκτοξευτεί από το κάθισμα του μαχητικού.

In #Colombia, two military aircraft collided during a training flight. Both pilots ejected.

Air Force Colonel Mario Andres Espinosa Gonzalez, who was flying one of the aircraft, died. The co-pilot was not seriously injured. pic.twitter.com/1LhNjsAdCy

