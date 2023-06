Παιδοβιαστής ΗΠΑ: Η στιγμή που πιάνουν 41χρονο να οδηγεί μεθυσμένος με παιδιά στο αμάξι

Μια σοκαριστική υπόθεση είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με αφορμή την δημοσιοποίηση της σύλληψης ενός άνδρα στο Νέο Μεξικό από την Αστυνομία των ΗΠΑ. Οι Αρχές σταμάτησαν τον 41χρονο για τυπικό έλεγχο και αφού είδαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, βρήκαν στο αυτοκίνητο έξι ανήλικα αγόρια και κορίτσια μαζί με άδεια μπουκάλια τεκίλας και ουίσκι. Ο Jeremy Guthrie συνελήφθη πέρυσι σε αυτοκινητόδρομο του Νέου Μεξικού ενώ οδηγούσε ασταθώς και η αστυνομία ανακάλυψε τα παιδιά – ένα από τα οποία φέρεται να βίασε και να άφησε έγκυο αφού τα γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό από την κάμερα σώματος της αστυνομίας από τις 5 Ιουλίου 2022 έδειχνε τον 41χρονο τότε Guthrie να οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια να συμπεριφέρεται ασυνάρτητα μόλις σταματήσει. Όταν η αστυνομία πλησίασε το αυτοκίνητο, έκπληκτη το βρήκε γεμάτο νεαρά αγόρια και κορίτσια, τα οποία ο Guthrie ισχυρίστηκε ότι ήταν «φίλοι του» και επέμεινε με ακατάληπτα λόγια ότι ήταν όλοι τους 18 ετών.

Στη συνέχεια ο Guthrie προχώρησε σε δοκιμασία νηφαλιότητας στο πεδίο. Στη συνέχεια του πέρασαν χειροπέδες και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μαζί με έξι κατηγορίες κακοποίησης παιδιών. Αλλά μόλις τον συνέλαβαν, ο Guthrie κατηγορήθηκε για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού που βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Το κορίτσι απέβαλε αφότου κακοποιούνταν σεξουαλικά για έναν χρόνο από τον 41χρονο. Η δίδυμη αδελφή του κοριτσιού βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο, και φέρεται να της έστειλε άσεμνα μηνύματα, ενώ είναι ύποπτος για τον βιασμό και αυτού του κοριτσιού.

Incredible work by these officers and yet another example of how completely incompetent you must be to advocate for police officers to stop doing traffic stops. https://t.co/Hbf5Czb1ff

— Joe Gamaldi (@JoeGamaldi) June 30, 2023