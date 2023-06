Επεισόδια Γαλλία – 17χρονος: Ανησυχία από το Βερολίνο για όσα συμβαίνουν

Η Γερμανία παρακολουθεί «με κάποια ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Χέμπεστραϊτ με αφορμή τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο νεαρού από τα πυρά αστυνομικού. Όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, ο Χέμπεστραϊτ επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο ακύρωσης της επίσημης επίσκεψης που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Γερμανία από την Κυριακή το βράδυ ως την Τρίτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η γαλλική κυβέρνηση «καταδίκασε ξεκάθαρα» τον θάνατο του 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου. Παρατήρησε εξάλλου ότι ο Μακρόν και η κυβέρνησή του προσπαθούν «πολύ ενεργά να ξεπεράσουν» την τρέχουσα κρίση. Σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος επέστρεψε εσπευσμένα στο Παρίσι πριν από το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και θα προεδρεύσει στις 13.00 τοπική ώρα έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Rioters are engaging in violence and arson all across Paris as police appear to be completely outnumbered. pic.twitter.com/JbIgwxHddK

Διακόσιοι σαράντα εννέα αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίσθηκαν την περασμένη νύκτα, στη διάρκεια των νέων ταραχών που σημειώθηκαν σε πόλεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Συνολικά 40.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη γαλλική επικράτεια, από τα οποία 5.000 στο Παρίσι. Κανένας αστυνομικός ή χωροφύλακας δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή. Συνολικά 667 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, αφού ταραχές ξέσπασαν για τρίτη διαδοχική νύκτα σε όλη τη χώρα μετά το θάνατο εφήβου από πυρά αστυνομικού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ζημιές σε δημόσια κτίρια, λεηλασίες και σποραδικές συμπλοκές σημειώθηκαν την περασμένη νύκτα σε πολυάριθμες πόλεις της περιφέρειας του Παρισιού και της επαρχίας, μετά την απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την προσωρινή κράτηση του αστυνομικού, ο οποίος σκότωσε τον 17χρονο την Τρίτη στη Ναντέρ, κοντά στην πρωτεύουσα, στη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί.

