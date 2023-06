Φιρμίνο μεταγραφή: «Έκλεισε» η συμφωνία με την Αλ Αχλί

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο συμφώνησε με την Αλ Αχλί για συμβόλαιο τριών ετών και το μόνο που μένει για να επισημοποιηθεί το deal είναι να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ακόμα ένα μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προβάρει φανέλα της Saudi Pro League. Μετά τους Μπενζεμά και Καντέ στην Αλ Ιτιχάντ, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο είναι ο επόμενος αστέρας στη σειρά που ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, για χάρη της Αλ Αχλί.

Ο Βραζιλιάνος φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ μετά από επτά σπουδαία χρόνια στο «Άνφιλντ», συμφώνησε με τον σύλλογο που πρόσφατα απέκτησε τον Εντουάρ Μεντί και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, αφού πρώτα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Understand Roberto Firmino has now reached full verbal agreement with Al Ahli, here we go! 🚨🟢🇸🇦🇧🇷 #AlAhli

Medical tests still pending — final step to get the deal signed.

Contract will be valid until June 2026.

Firmino would join Édouard Mendy in case deal will be completed. pic.twitter.com/ZXGPTxcZtx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023