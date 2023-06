Φωτιά Τίφανι – Νέα Υόρκη: Πυρκαγιά στο εμβληματικό κοσμηματοπωλείο

Πυρκαγιά ξέσπασε, το πρωί της Πέμπτης, σε κατάστημα του εμβληματικού κοσμηματοπωλείου Tiffany στο Μανχάταν, στην πολυσύχναστη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε και η φωτιά έσβησε νωρίς το μεσημέρι, περί τις 12:00, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες, δεν παρατηρήθηκαν ωστόσο φθορές στην πρόσοψη του κτιρίου. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού σχηματίστηκε γύρω από το κατάστημα, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ την ίδια στιγμή πλήθος πυροσβεστικών δυνάμεων έσπευσε στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την πυρκαγιά να εκδηλώνεται στο υπόγειο του καταστήματος και να ξεκινά από μετασχηματιστή υψηλής τάσης. Τουρίστες και κάτοικοι που περνούσαν από τη δημοφιλή περιοχή σταμάτησαν έκπληκτοι και συνάμα τρομοκρατημένοι, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες. Όπως επισημαίνει η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, η πρώτη κλήση ειδοποίησης έγινε στις 09:30, τοπική ώρα.

Fires happen. The Tiffany jewelry store just completed a renovation. While it was renovating Tiffany relocated to a Trump-owned building that he had been renting to Nike until they left, leaving him in the rental hole. The Tifffany sign is still on his building. pic.twitter.com/IAuvaNLXi9

— Wouter van der Horst (@DerWouter) June 29, 2023