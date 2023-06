17χρονος Γαλλία: Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως θα διωχθεί ο αστυνομικός που τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρονο νεαρό στην Ναντέρ προσήχθη ενώπιον δικαστή για την απαγγελία της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χρήση όπλου», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσεων έπειτα από μία ακόμη νύκτα επεισοδίων, κυρίως στο Παρίσι, μετά τον θάνατο του 17χρονου εφήβου στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου την Τρίτη.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Protesters shot fireworks at police and set cars ablaze in the working class Paris suburb of Nanterre, in a second night of unrest following the fatal shooting of a 17-year-old boy during a traffic stop https://t.co/pgoyCDKcHg pic.twitter.com/vnNA3SVtFQ

— Reuters (@Reuters) June 29, 2023