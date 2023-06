Γκάφες Μπάιντεν: Ξανά viral ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σε νέα γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ», μπερδεύοντας προφανώς τη χώρα της Μέσης Ανατολής με την Ουκρανία.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει χαρίσει αρκετά… highlights κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ενώ πριν από λίγο καιρό δεν άφηνε το χέρι του Ινδού πρωθυπουργού με τίποτα και μπέρδεψε τον εθνικό ύμνο ΗΠΑ και Ινδίας.

Στις 17 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει… μπέρδεμα, αφού ολοκλήρωσε ομιλία του για την οπλοκατοχή με τη φράση «ο θεός να σώζει τη βασίλισσα, φίλε».

Παράλληλα, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο αρκετές φορές με τις πτώσεις του.

NOW – Biden: Putin “is clearly losing the war in Iraq.”pic.twitter.com/fF8fdxfKVH

— Disclose.tv (@disclosetv) June 28, 2023