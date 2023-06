Γυναίκες στην κυβέρνηση: Ο Μητσοτάκης έκανε πράξη τη δέσμευσή του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πράξη τη δέσμευσή του για μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει η σύνθεσή της.«Εχω δεσμευθεί ότι στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες», είχε πει σε μία από τις συνεντεύξεις του.Πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχουν 15 γυναίκες. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα το 25% είναι γυναίκες. Μετέχουν 15 γυναίκες. Τέσσερις υπουργοί, μία αναπληρώτρια υπουργός και 10 υφυπουργοί.

Εξ αυτών, οι 9 γυναίκες (3 υπουργοί και 6 υφυπουργοί) βρίσκονταν και στο προηγούμενο σχήμα, όπως η Νίκη Κεραμέως -αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών- και η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι πλέον υφυπουργός στο υπουργείο Παιδείας. Σταθερά στο τιμόνι του υπουργείου Πολιτισμού θα βρίσκεται η Λίνα Μενδώνη, συνεχίζοντας το έργο της. Η Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θριάμβευσε στην Ανατολική Αττική, αναλαμβάνει το νεοσύστατο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο θα ασχολείται με ό,τι έχει να κάνει με την οικογενειακή και προνοιακή πολιτική. Επίσης, θα είναι το υπουργείο-πυλώνας για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό.

Αναλυτικά οι γυναίκες του νέου υπουργικού συμβουλίου:

Υπουργείο Εξωτερικών

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υπουργείο Υγείας

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υφυπουργός: Χριστίνα Αλεξοπούλου

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υφυπουργός: Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Μαρία Κεφάλα

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Αναλυτικά τα βιογραφικά τους

Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εσωτερικών

Η Νίκη Κεραμέως είναι βουλευτής Β1’ Βορείου Τομέα Αθηνών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουλίου 1980 και είναι δικηγόρος στο επάγγελμα.

Σπουδές: Harvard Law School: Μεταπτυχιακός τίτλος Νομικής (LL.M.) με ειδίκευση στο δίκαιο της διαιτησίας. Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas): Μεταπτυχιακός τίτλος Νομικής με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη διαιτησία (summa cum laude).

Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas): Πτυχίο Νομικής με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο (summa cum laude).

Στις 25 Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία.Επανεξελέγη στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 και στις 7 Ιουλίου 2019, στο Β’1 Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Στην προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ήταν υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas), διδάσκοντας πρωτοετείς φοιτητές Νομικής. Εργάστηκε εν συνεχεία ως δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία Cravath, Swaine & Moore LLP με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Από το 2007 ως το 2019 δραστηριοποιείται ενεργά ως δικηγόρος στην Ελλάδα. Είναι μέλος των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Νέας Υόρκης. Είναι εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κεραμεύς & Συνεταίροι που εδρεύει στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επίσης ενεργά στο χώρο της κοινωφελούς δράσης.

Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού

Η Λίνα Μενδωνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Το 1977 αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού, το 1981 πήρε το πτυχίο της από το Κλασικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1984 από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1988 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε αρχαιολογικά προγράμματα, επιφανειακές έρευνες και συστηματικές ανασκαφές, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από το 1983 έως το 1988 εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτις του Προγράμματος Νοτίου Ελλάδος του ΚΕΡΑ. Από το 1987 είναι επικεφαλής διεπιστημονικής ομάδας για την αρχαιολογική έρευνα της Κέας, Κυκλάδες. Από το 1989 κατέχει θέση ερευνητού στο ΚΕΡΑ. Την περίοδο 1995-1998 ήταν επικεφαλής του διεπιστημονικού προγράμματος «Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο πολιτιστικό τοπίο».

Είναι μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Το διάστημα 1994-1999 διετέλεσε ειδική επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, και στο Υπουργείο Αιγαίου. Από τον Δεκέμβριο του 2009 κατείχε τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία κατείχε, επίσης, μεταξύ Μαρτίου 1999-Μαρτίου 2004. Εχει τιμηθεί με το παράσημο Commendatore (II Clase), Ordine della Stella della Solidarieta’ Italiana της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ήταν υπουργός Πολιτισμού στην προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η Σοφία Ζαχαράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας Αγγλικών στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανασυγκρότηση Οικονομιών». Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Εργάστηκε για το υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του υπουργού Ανάπτυξης σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Το Μάρτιο του 2019 ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Τον Ιανουάριο του 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα της υφυπουργού Τουρισμού.

Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Τουρισμού

Η Όλγα Κεφαλογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 29 Απριλίου 1975. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Master of Laws (LL.M) από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Εμπορικό Δίκαιο & το Δίκαιο Επιχειρήσεων (1998) και GMAP στις Διεθνείς Σχέσεις από το Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University, Βοστώνη (2006).

Διετέλεσε Υπουργός Τουρισμού στην Κυβέρνηση Α. Σαμαρά (Ιούνιος 2012-Ιανουάριος 2015). Εξελέγη βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης στις εκλογές του 2007 και του 2009. Ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων. Υπήρξε επίσης επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U).

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Έχει εργαστεί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη και ως νομική σύμβουλος εταιρειών. Έχει εργαστεί στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από το 2004 έως το 2006 ήταν συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε νομικά θέματα.

Έχει γράψει το βιβλίο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό Ζήτημα», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λιβάνη. Από το 2019 είναι πρέσβης του ανθρωπιστικού έργου της οργάνωσης HOPEgenesis για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας.

Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Παιδείας

Η Δόμνα Μιχαηλίδου γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1987 στον Πειραιά. Έφυγε για την Αγγλία στα 17 της και σπούδασε Οικονομικά στη Μεγάλη Βρετανία. Έκανε το μεταπτυχιακό της στις Αναπτυξιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Διδακτορικό στην Ανάπτυξη και τις Οικονομικές Κρίσεις επίσης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Διετέλεσε Επισκέπτρια Λέκτορας Οικονομικών της Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έζησε 11 χρόνια στην Αγγλία και τη Γαλλία και έχει διατελέσει εκτός από Λέκτορας στο Cambridge και Λέκτορας στο UCL, Οικονομολόγος στον ΟΟΣΑ, καθώς και Οικονομική Σύμβουλος αρκετών Κυβερνήσεων και του ΟΗΕ. Το 2019, τοποθετήθηκε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και Εθνική Συντονίστρια για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ.

Είναι Ψυχολόγος, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας, από την ίδια Σχολή. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και προαγωγής ψυχικής υγείας και έχει πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στα πεδία της χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας, τη μεθοδολογία έρευνας στη Δημόσια Υγεία και στην προαγωγή ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Εργάστηκε ως ερευνητική συνεργάτης επί σειρά ετών στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξελέγη και υπηρετούσε ως Λέκτορας Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει παρουσιάσει αποτελέσματα των ερευνητικών της εργασιών σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

To 2019 παραιτήθηκε από την ακαδημαϊκή της θέση, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα της Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου παρέμεινε ως το 2022. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10 Απριλίου 1957, και τον Φεβρουάριο του 2020 τοποθετήθηκε πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει πτυχίο Νομικής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις/Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά ενώ έχει ένα παιδί. Το 1981 ξεκίνησε τη μακρά θητεία της στο ελληνικό διπλωματικό σώμα, από το υπουργείο Εξωτερικών ως ακόλουθος Πρεσβείας και μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια πλούσια καριέρα στο ελληνικό διπλωματικό σώμα.

Αναλυτικά η πορεία της έως και σήμερα:

Φεβρουάριος 2020 – Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ

Ιούλιος 2019 – Ιανουάριος 2020 Επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού

Σεπτέμβριος 2016 – Ιούλιος 2019 Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κόσοβο(EULEX)

Δεκέμβριος 2015 – Αύγουστος 2016 Πρέσβης της Ελλάδας σε Ουρουγουάη και Παραγουάη

Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2015 Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ

Ιανουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2014 Υπουργείο Εξωτερικών / Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων / Υπεύθυνη για την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ το 2014.

2007 – 2012 Επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια

2002 – 2007 Αναπληρωτής Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη (2005-6:θητεία της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας)

2006 Προαγωγή στον Πρεσβευτικό βαθμό

2001 – 2002 Υπουργείο Εξωτερικών, Υποδιευθύντρια / Διεύθυνση Βαλκανικών Υποθέσεων

2000 Επικεφαλής Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου, Πρίστινα Κόσοβο

1999 – 2000 Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών / Επικεφαλής Τμήματος Ηνωμένων Εθνών

1994 – 1999 Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο, Καναδάς, Πρόξενος / Γενική Πρόξενος

1997 Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Α’

1995 Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Β’

1991 – 1994 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμμάν, Ιορδανία, Αναπληρωτής επικεφαλής Αρχής

1991 Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Α’

1987 – 1991 Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Ορλεάνη, Λουιζιάνα ΗΠΑ

1987 Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Β’

1982 – 1987 Υπουργείο Εξωτερικών Διεύθυνση Β. Αμερικής (ΗΠΑ/Καναδάς), Μέλος Διαπραγματευτικής Ομάδας για τις Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.

1984 Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Γ’

1981 – 1982 Υπουργείο Εξωτερικών / Διπλωματική Ακαδημία

1981 Εισαγωγή στο Υπουργείο Εξωτερικών, Ακόλουθος Πρεσβείας

Βιβή Χαραλαμπογιάννη, υφυπουργός Εσωτερικών

Η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, από τον Ιούλιο του 2019, ήταν Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των δομών της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό το διάστημα, υπό τον συντονισμό της ολοκληρώθηκαν μεταρρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού στον δημόσιο τομέα, τη στοχοθεσία, αξιολόγηση και τα κίνητρα ανταμοιβής των υπαλλήλων, το προσοντολόγιο, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθώς και θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, τον εξορθολογισμό αρμοδιοτήτων και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και την τηλεργασία. Επίσης, προεδρεύει στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για τη χάραξη πολιτικών στελέχωσης στο Δημόσιο καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

Την περίοδο 2011-2014 διατέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, Δ. Στεφάνου και εν συνεχεία του Θ. Λιβάνιου αρχικά στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και από το 2012 έως το 2014, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εφαρμογή πολιτικών διοίκησης προσωπικού. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ του Ε.Α.Π. και υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α. Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Αταλάντη Φθιώτιδας.

Ζέττα Μακρή, υφυπουργός Παιδείας

Η Ζέττα Μακρή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957 και είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Σπούδασε με υποτροφία στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησε με άριστα. Μετά την αποφοίτησή της συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ευρωπαϊκό και κοινοτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις Βουλευτικές εκλογές του 2000 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 2004 και του 2019 ενώ ορκίστηκε Βουλευτής τον Απρίλιο του 2013. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης από το 2004-2007. Ορίσθηκε Υφυπουργός Υγείας το 2013. Διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής από τον Ιούλιο του 2019, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών από τον Ιούλιο του 2019, μέλος της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Ήταν σύμβουλος της Διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Διετέλεσε Γραμματέας του Δ.Σ.Β. κατά την τριετία 1996-1999. Το 2009 ορίσθηκε Αναπληρώτρια Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. και Αναπληρώτρια Γραμματέας Αγροτικού Τομέα της Ν.Δ. Το 2011, Επικεφαλής του Συνδυασμού ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές για τον Δήμο Βόλου και επικεφαλής της μείζονος Μειοψηφίας. Ήταν γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013. Τον Απρίλιο του 2015 διορίστηκε Πρόεδρος του διακομματικού και πανελληνίου Συνδέσμου Γυναικών Ελλάδος. Το 2015 ορίσθηκε Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του Ιδρύματος Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Χριστίνα Αλεξοπούλου, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 09/10/1978. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εξελέγη βουλευτής Αχαΐας στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Υπήρξε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και γραμματέας της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής. Συμμετείχε στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας: Ρωσίας, Ινδίας και Σλοβακίας. Ξεκίνησε να εργάζεται από τα φοιτητικά της χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, από το 1998. Ως Πολιτικός Μηχανικός και Επιχειρηματίας, στον χώρο της υλοποίησης δημοσίων έργων, ατομικά ή μέσω εταιρειών της, όπως το Τεχνικό Γραφείο Χρ. Αλεξοπούλου και η Ασφαλτική Πατρών, έχει συμμετάσχει, επιβλέψει ή αναλάβει την υλοποίηση δεκάδων έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ΔΕΠΙΝ (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά).

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται από οικοδομικές άδειες, κατασκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, έλεγχοι στατικής επάρκειας κτηρίων, τεχνικές μελέτες και αναστηλώσεις ιστορικών μνημείων, έως μεγάλοι άξονες επικοινωνιών και μεταφορών, όπως η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Ολυμπία Οδός και το τοπικό δίκτυο του ΟΤΕ, καθώς και έργα που σχετίζονται με υποδομές εθνικής ασφαλείας.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στον χώρο της Κεντροδεξιάς, από τα μαθητικά της χρόνια. Μετά τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το 2004-2010 διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ. Το 2006 εξελέγη Νομαρχιακή Σύμβουλος Αχαΐας, πρώτη στον συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη λήξη της θητείας της στην Αυτοδιοίκηση, το 2010, ασχολήθηκε πολιτικά με τον επαγγελματικό της κλάδο, εκλεγόμενη σε διάφορες θέσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σήμερα είναι Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εκλεγμένη με την παράταξη που υποστηρίζει η Ν.Δ. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στον κοινωνικό τομέα, μέσα από φορείς ή θεσμούς όπως η Εκκλησία, ο εθελοντισμός και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

Αλεξάνδρα Σδούκου, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Αλεξάνδρα Σδούκου από τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από το 2004 εργάζεται ως νομική σύμβουλος στη δημοσία διοίκηση, διατελώντας σε κρίσιμες διοικητικές θέσεις στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περαιτέρω, η Αλεξάνδρα Σδούκου έχει εξειδικευτεί στη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειακών πολιτικών έχοντας διατελέσει σύμβουλος όλων των Υπουργών Ενέργειας από το 2007 έως και το 2015. Μεταξύ του 2012 και του 2015 η κ. Σδούκου διατέλεσε Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Αλεξάνδρα Σδούκου από το 2017 έως και το 2019 παρείχε τις υπηρεσίες της ως ειδική σύμβουλος για θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και στις Διεθνείς και Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Σοφία Βούλτεψη γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών). Υπήρξε υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών. Είχε μακρά θητεία στις ημερήσιες εφημερίδες «Απογευματινή», «Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος» και στα περιοδικά «Επίκαιρα», «Ιστορία», «Εικόνες», «Εγώ», «Είναι». Έκανε μεταφράσεις βιβλίων, αρχισυνταξία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ήταν αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», μέχρι την εκλογή της στη Βουλή των Ελλήνων (7 Μαρτίου 2004). Από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Μάιο του 2014, ήταν διευθύντρια και αρθρογράφος στην ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα «Ελεύθερη Ζώνη».

Συμμετείχε σε δημοσιογραφικές αποστολές σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσία, Ασία, Αφρική, καθώς και σε αποστολές στις εμπόλεμες περιοχές Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Βοσνίας, Σαχάρας, στη Ρουμανία για την πτώση του Τσαουσέσκου, στο Βερολίνο για την κατάρρευση του Τείχους. Με εντολή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ερεύνησε τις συνθήκες δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης του Οτσαλάν στα Μουδανιά. Ήταν σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού από το 1990 ως το 1993.

Ήταν υποψήφια βουλευτής σε τιμητική θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2000. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2000 ως το 2002, διορισμένη μετά από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος, του Μικτού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ.

Διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ενώ ήταν πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος και δεύτερη γυναίκα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος στην παράταξή της μετά την Βιργινία Τσουδερού. Έχει διατελέσει συντονίστρια Μορφωτικών Υποθέσεων, τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Γραμματέας Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης του Κόμματος.

Μαρία Κεφάλα, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η Μαρία Κεφάλα γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Ιουλίου 1985 και είναι παιδίατρος. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην «Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων»

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Νομού Ιωαννίνων με τη Ν.Δ. στις εκλογές του Ιουλίου 2019. Συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και στις υποεπιτροπές αυτής :

Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων

Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία

Διετέλεσε αιρετό μέλος της ΟΝΝΕΔ Ιωαννίνων, το μικρότερο ηλικιακά μέλος ΝΟΔΕ Ιωαννίνων και Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ιωαννίνων. Ήταν επίσης αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παμβώτιδος Ιωαννίνων.

Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Τουρισμού

Η Έλενα Ράπτη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Εργάσθηκε ως ελεύθερη επαγγελματίας στο χώρο των oπτικοακουστικών συστημάτων επικοινωνίας. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Ψυχολογία και έκανε Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004. Διετέλεσε μέλος:

της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία

Εξελέγη αντιπρόεδρος των Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ισπανίας και της Τσεχίας. Ορίστηκε Μέλος των Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ιταλίας, του Ισραήλ, της Τσεχίας, των Η.Π.Α., της Σαουδικής Αραβίας, της Σουηδίας, της Τυνησίας, της Ισπανίας και της Μ. Βρετανίας. Ορίστηκε επίσης Μέλος των Ομάδων των Διαρκών Επιτροπών:

Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων/Τομέας Μακεδονίας–Θράκης

Μορφωτικών Υποθέσεων/Τομέας Πολιτισμού

Παραγωγής & Εμπορίου/Τομέας Τουρισμού

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης/Τομέας Δημόσιας Τάξης

Κοινωνικών Υποθέσεων/Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 1998. Είναι ιδρυτικό μέλος στην Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη» και στο Κέντρο Ενημέρωσης για τον Εθελοντισμό «Ομάδα Μαζί σας».

Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, υφυπουργός Ανάπτυξης

Γεννήθηκε στην Κατερίνη στις 18-8-1964 και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Πιερίας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2012. Διετέλεσε:

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Επίσης, είναι ενεργό μέλος Πολιτιστικών Συλλόγων.