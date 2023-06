Ρωσία πραξικόπημα: Στη Λευκορωσία κατέφυγε ο Πριγκόζιν, πώς υποχώρησε

Το χθεσινό θρίλερ στη Ρωσία με την αναπάντεχη εξέγερση της ομάδας Wagner κράτησε μόλις 20 ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο πριν οι μισθοφόροι μπουν στη Μόσχα, με την πλήρη υποχώρηση του Πριγκόζιν. Το πραξικόπημα έληξε μετά από απόφαση του ηγέτη της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, να δεχτεί την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο και να αποσύρει τα στρατεύματά του. Λίγο αργότερα γνωστοποιήθηκε πως ο Πριγκόζιν θα μετακομίσει στη Λευκορωσία. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Πριγκόζιν έλαβε την απόφαση αυτή παίρνοντας ανταλλάγματα, ζητώντας την καρατόμηση του Ρώσου υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού Βαλερί Γκεράσιμοφ. Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο ανακοίνωσε ότι διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του Πούτιν με τον Πριγκόζιν και τον έπεισε να σταματήσει την προέλαση. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε χθες «πισώπλατη μαχαιριά» την κίνηση του αρχηγού της Wagner λέγοντας πως «οι προδότες θα τιμωρηθούν».

Οι μαχητές της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, κατέλαβαν χθες το γενικό αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ, με επικεφαλής τον αρχηγό τους Γεβγκένι Πριγκόζιν, και αργά το βράδυ του Σαββάτου εγκατέλειψαν την πόλη, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε χθες αργά το βράδυ πως δεν είναι ενήμερος για καμία αλλαγή όσον αφορά τη στάση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έναντι του Ρώσου υπουργού Άμυνας, του Σεργκέι Σοϊγκού. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία αναφορά από το Κρεμλίνο σχετικά με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Βαλερί Γκεράσιμοφ. Να σημειωθεί πως όταν οι στρατιώτες του Πριγκόζιν βρίσκονταν χθες σε απόσταση μόλις 200 χιλιομέτρων από τη Μόσχα -δυνάμεις της οποίας είχαν στήσει σημεία ελέγχου με τεθωρακισμένα νότια της πρωτεύουσας- ο αρχηγός της Wagner ανακοίνωσε πως αποφάσισε να τους γυρίσει πίσω για να αποφευχθεί να «χυθεί ρωσικό αίμα». Ο Πριγκόζιν στο μήνυμά του, δεν είπε εάν το Κρεμλίνο ανταποκρίθηκε στο αίτημά του να απομακρυνθεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Η μόνη ανακοίνωση ήταν από το γραφείο του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο που ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση της συμφωνίας με τον Πριγκόζιν έγινε αφότου συζήτησε το θέμα με τον Πούτιν. Το γραφείο του Λουκασένκο σημείωσε πως ο Πριγκόζιν συμφώνησε να σταματήσει την προέλαση με την προϋπόθεση πως θα δινόταν εγγυήσεις ασφαλείας για τα στρατεύματα της Wagner. Ρωσικά μέσα τονίζουν ότι θα αποσυρθούν οι κατηγορίες για ένοπλη ανταρσία ώστε να μπορέσει να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όπου τον ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον αρχηγό της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Η σύγκρουση έμοιαζε αναπόφευκτη μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου καθώς οι μισθοφόροι της Wagner είχαν παραταχθεί περίπου 200 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, έτοιμοι για αιματοχυσία. Είχε διαμορφωθεί σκηνικό πολέμου, με τον δήμαρχο της Μόσχας να ανακοινώνει αργία δύο ημερών ως τη Δευτέρα ενώ την ίδια ώρα στρατιώτες είχαν αρχίσει να οχυρώνουν την πόλη και ολιγάρχες της Μόσχας αποχωρούσαν από την πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός σύμβουλος της προεδρίας ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, «ταπείνωσε» τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προχωρώντας σε ανταρσία. «Ο Πριγκόζιν ταπείνωσε τον Πούτιν/το κράτος δείχνοντας πως δεν έχει πλέον το μονοπώλιο της βίας» στη Ρωσία, σχολίασε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ μέσω Twitter.

Την ίδια ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε «ευγνώμων« στον Λευκορώσο σύμμαχό του Αλεξάντερ Λουκασένκο για τον διαμεσολαβητικό του ρόλο του στη διευθέτηση της ένοπλης ανταρσίας. «Είμαστε ευγνώμονες προς τον πρόεδρο της Λευκορωσίας για αυτές τις προσπάθειες¬, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χαιρετίζοντας «μια απόφαση χωρίς νέες απώλειες».

Η αρχή της κρίσης άρχισε να ξετυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής με τον Πριγκόζιν να κατηγορεί τη Ρωσία ότι βομβάρδισε περιοχή που ήταν μέλη της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner. Ο Πριγκόζιν γνωστοποίησε λίγο αργότερα πως κατέλαβε τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ, που απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα. Η περιοχή είναι μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί στρατηγείο συντονισμού των επιχειρήσεων στα νότια ουκρανικά μέτωπα. Ο Πριγκόζιν έκανε λόγο για «αποκατάσταση της δικαιοσύνης» και ξεκίνησε ένοπλη πορεία της Wagner προς τη Μόσχα, ακολουθώντας με το κομβόι του τον αυτοκινητόδρομο Μ4 με κατεύθυνση προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Η ομάδα της Wagner με 5.000 μαχητές, έφτασε πρώτα στην πόλη Βορονέζ, όπου πήρε υπό τον έλεγχό της όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εκεί σημειώθηκαν οι μοναδικές μάχες. Στη συνέχεια το κομβόι πέρασε από την περιφέρεια Λιπέτσκ και έφτασε 200 χιλιόμετρα έξω από Μόσχα.

Στο σημείο εκείνο μεσολάβησε ο Λουκασένκο για να λάβει τέλος η κρίση στη Ρωσία. Η κρίση αποτέλεσε την πιο σημαντική πρόκληση για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις δύο και πλέον δεκαετίες της εξουσίας του.

Το Associated Press έγραψε πως δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες παραχωρήσεις – εάν έγιναν – μπορεί να έκανε ο Πούτιν για να πείσει τον Πριγκόζιν να σταματήσει την επέλασή του προς τη Μόσχα. Εάν ο Πούτιν δέχτηκε το αίτημα του Πριγκόζιν να εκδιώξει τον Σοϊγκού, τότε ο ηγέτης της Wagner θα βγει από την κρίση ως ξεκάθαρος νικητής σημειώνοντας ένα σημαντικό πλήγμα στο προφίλ του Πούτιν. Το Associated Press σημειώνει πως εάν ο Πριγκόζιν συμφώνησε να μην πιέσει για το αίτημά του, ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να του αναθέσει πιο προσοδοφόρα κυβερνητικά συμβόλαια, όπως αυτά πάνω στα οποία έχτισε την περιουσία του στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν πολιτικά επιζήμιο για τον Πούτιν να κάνει πίσω αφού νωρίτερα χθες χαρακτήρισε τον Πριγκόζιν προδότη που τον «μαχαίρωσε πισώπλατα».

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας χθες Σάββατο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ρωσίας, Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε πως ο Πριγκόζιν θα μεταβεί στη Λευκορωσία και πως οι μαχητές του θα είναι ασφαλείς από διώξεις υπό την εν λόγω συμφωνία. Ο επικεφαλής της Wagner, εγκατέλειψε χθες το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας στο Ροστόφ, εν μέσω χειροκροτημάτων. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνεται ο Πριγκόζιν να αποχωρεί με το παρευρισκόμενο πλήθος να τον χειροκροτεί.

Εντωμεταξύ όπως έγινε γνωστό χθες τρεις χιλιάδες επίλεκτοι Τσετσένοι είχαν λάβει θέσεις στη Μόσχα από νωρίς χθες το πρωί του Σαββάτου, για να υπερασπιστούν τη ρωσική πρωτεύουσα από τους στασιαστές μισθοφόρους της εταιρείας Wagner, κατά το τσετσενικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Γκρόζνι. Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, άρθηκαν όλα τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί στο οδικό δίκτυο της Ρωσίας.

